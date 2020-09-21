4年前譏羅志祥「當中國人」貼文被翻出　瑞幸咖啡台籍員工遭停職

曾被譽為「中國星巴克」的瑞幸咖啡，今年4月爆出財務造假22億元人民幣，隨後股價暴跌，該公司也漸漸淡出公眾視野。直至近日，瑞幸咖啡再度引發關注，竟是因為捲入「台獨」風波。 有大陸網民昨日（20日）爆料，瑞幸咖啡一名台籍研發總監吳博元，曾於2016年1月在Facebook發表帖文，譏諷台灣藝人羅志祥「你就去當中國人吧，台灣這個小市場由我來承接」，被批「傷害大陸人感情」。瑞幸咖啡20日下午火速發出聲明稱，已對涉事員工停職處理，並強調該公司在國家統一的原則問題上立場堅定。

根據大陸網民爆料，吳博元曾於2016年1月18日發文聲言自己作為「台大羅志祥」，在這個「國家存亡的關頭」要出來引導演藝圈。他向羅志祥喊話「既然你想當中國人，我尊重你，你就安心的去吧」、「被外地入侵後臣服的官員，一向都沒有好下場」、「等你哪天被中國淘汰了，千萬不要回台灣討拍」。

網民隨即也發現，吳博元在2016年1月16日台灣總統大選當天，他也為被指台獨而發表道歉聲明的台灣藝人周子瑜發聲，稱「周子瑜這樣被逼迫，跟台灣被中國強暴有什麼差別？」。

瑞幸咖啡就事件發表聲明道歉。（微博截圖）

根據吳博元的Facebook資料頁，他畢業於台大，是2013年度台大優秀青年，曾在台灣手搖飲品店CoCo、珍煮丹供職，也曾在介紹飲食文化的網站「食力foodnext」擔當食品化學專欄作家，疑似於2019年11月入職瑞幸咖啡。

今年4月，瑞幸捲入假帳風波後，吳博元還在Facebook發長文表示「瑞幸會站起來」，「來中國，我請大家喝咖啡」。不過，在昨日遭人爆料後，吳博元也迅速將Facebook帳號停用。

瑞幸咖啡在微博發表聲明表示吳博元遭停職後，也有大陸網民留言質疑，停職會不會只是「避避風頭」，直到事件過後又讓他復職？不過，瑞幸咖啡官方帳號就回覆表示「絕對不可能」。

（綜合報道）