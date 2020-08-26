蓮塘香園圍口岸今日下午啟用　日通關旅客30000人次

今天（8月26日），正值深圳經濟特區建立40周年，由粵港兩地打造的新口岸蓮塘/香園圍口岸正式開通啟用。當日上午，蓮塘/香園圍口岸開通儀式在口岸貨檢區域舉行；下午4時，口岸貨檢通道和相關服務設施正式啟用。

據稱，蓮塘/香原圍口岸南接香港粉嶺公路、香園圍公路和沙頭角公路，北連深圳羅沙公路和東部過境高速。新口岸開通後的第一階段，先行啟用貨檢場地通關服務，每日通關時間為7：00時至22：00時。旅客和客運車輛的通關服務，將由深港兩地協商後適時開通啟用。

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蓮塘/香園圍口岸是粵港合作重點項目之一，於2010年8月獲批立項，2013年11月動工建設，2019年10月國務院批復同意對外開放，2020年5月通過國家驗收。

蓮塘/香原圍口岸是深港間第七座公路口岸，定位為客貨綜合性口岸，口岸主體建築採用架空設計，一層為貨檢區，二層高架平台為旅檢區，貨檢、旅檢在空間上垂直分佈。採用「兩地兩檢」查驗方式和車輛「一站式」通關模式，設計通關能力為旅客30000人次/日，車輛17850輛次/日，其中貨車15000輛次/日、小客車2000輛次/日、大客車850輛次/日。旅客出入境各設置查驗通道29條，其中人工通道6條、自助通道21條、工作人員通道2條；車輛出入境查驗通道各11條，其中貨車7條、客車4條。在旅檢大廳預設臨時人工查驗台12個，節假日和客流高峰期間，可隨時增開人工通道，疏導效率可提升83%。

蓮塘口岸是深港間首次採用「一站式」車輛通關模式的口岸，實現了車輛「一次停靠、一次查驗、一次放行」，通關時間可縮短至10至15秒。

此外，口岸貨檢區域共建設並投入使用8個海關 「冷鏈查驗平台」，是深圳公路口岸中首個配備冷鏈查驗設施設備的口岸，可滿足進口水果、冰鮮等特殊溫度貨物的現場查驗。此外，蓮塘口岸建設了國內首台超大型「CT型H986」監管設備，海關通過「CT」技術對集裝箱實現不開箱查驗。

此外，口岸開通前已實現5G網路全覆蓋，為未來5G技術在口岸場景的應用提供有力網路支撐。

（深圳特區報）