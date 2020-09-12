【中捷關係】中國文旅部發安全提醒：暫勿前往捷克旅遊

文化和旅遊部網站11日發佈赴捷克旅遊安全提醒：近期，由於捷克境內新冠肺炎疫情出現快速反彈跡象，文化和旅遊部提醒中國公民暫勿前往捷克旅遊。

文化和旅遊部網站11日發佈赴捷克旅遊安全提醒。

捷克參議院議長維特奇（Milos Vystrcil）早前率領代表團訪問台灣，引起中國方面強烈不滿。外交部長王毅曾表示，在台灣問題上挑戰一個中國原則，就是與14億中國人民為敵，對於維特齊的公開挑釁及其背後的反華勢力，中方一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出深重代價。

維特齊返回捷克後，中國駐捷克共和國大使館9月5日發表聲明，譴責維斯特奇爾訪台，並敦促捷克正視中方嚴正立場。

《中國日報》9月11日引述消息人士指出，中國將採取報復行動，中國大陸將不會與該些有代表隨團訪問台灣的捷克企業合作，而且維斯特奇爾所率領的89人代表團中，所有個人都將遭禁止入境中國大陸。

另一方面，中聯部新聞辦官網9月9日的消息顯示，中共中央對外聯絡部部長宋濤9日與捷克政黨人士通話，強調「維斯特奇爾一意孤行赴台進行所謂訪問，粗暴干涉中國內政，嚴重破壞了中捷關係政治基礎」。他說：「我們歡迎捷總統等政要近日就該事件作出積極表態，希望捷克主流人士與維斯特奇爾之流劃清界限，堅持一個中國原則，以實際行動維護好中捷關係發展大局」。

此外，捷克知名鋼琴製造商彼得羅夫（Petrof）9月4日表示，有一筆來自中國、價值20萬歐元（約184萬港元）的訂單突然遭取消，業者憂心未來在中國的銷售將受到影響。