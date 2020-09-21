澳媒駐華前主管稱與家人曾遭北京威脅　維時逾3個月

澳洲廣播公司網頁9月21日刊登公司前北京分社社長卡尼（Matthew Carney）的文章，卡尼在文中披露，他和家人2018年曾遭中國政府威脅逾3個月。

卡尼說，他2018年8月31日接到來自中央網絡安全和信息化委員會的電話，被告知他「違反中國法律和規定，散播謠言、非法訊息和有害訊息，危害國家安全和傷害國家尊嚴」。

澳洲廣播公司前北京分社社長卡尼9月21日撰文披露，他和家人曾遭中國政府威脅。他說2年後才公布此事，與澳洲記者9月逃離中國有關。澳洲廣播公司記者伯特爾與《澳洲金融評論報》記者史密斯9月8日返抵澳洲，他們在離開中國前均被中國警察約見。圖為伯特爾同日在悉尼機楊向媒體發言。

他稱威脅自從這個電話後開始出現。卡尼當時簽證即將到期，但申請一直未有回覆，卻突然被中國外交部約「飲茶」。他說，一名女性官員在「飲茶」時讀出其報道：「新疆再教育營！政治迫害！關押工運人士！專家指習近平為獨裁者！」她稱，卡尼侵犯所有中國人民和領導層。

卡尼指，他和妻子以及14歲的女兒亞絲明（Yasmine）其後被叫到公安部。卡尼獲告知亞絲明被控觸犯有關簽證的罪行，公安有權將她留在一個保密地點，會有其他成年人在場。

卡尼和女兒隨後在被錄影的情況下承認違反有關簽證的法律，並簽署悔過書。卡尼一家人最後獲准離境。