特朗普聯大稱中國須對疫情負責　外交部：美國推卸責任，抹黑別人

美國總統特朗普日前在聯合國大會上發表演說，在環保等多個議題上點名批評中國，又稱中國必須為新型冠狀病毒肺炎疫情負責。 中國常駐聯合國代表張軍及中國外交部發言人汪文斌，都先後就特朗普的演說作出回應，批評是對中國的無端指責抹黑，對此堅決反對。

張軍表示，美國在聯大上發出的「雜音」，與聯大氛圍十分不和諧，「在國際社會全力抗擊新冠病毒的時候，美國在傳播『政治病毒』。在國際社會最需要和衷共濟、團結合作的時候，美國濫用聯合國平台，挑起對立，製造分裂。在國際社會最需要一個強有力的聯合國的時候，美國在不斷削弱聯合國、世衛組織和其他專門機構的作用，削弱聯合國的權威性和有效性。」

特朗普聯合國大會上發表演說，多次點名批評中國。（路透社）

張軍又稱，中國為全球抗疫作出重要貢獻，得到國際社會的高度認可和普遍讚揚，「這是誰都否認不了的」。張軍直指，美國對疫情的應對「完全是一個失敗」，成為世界上確診和死亡人數最多的國家。

張軍指，事實已經證明，單邊主義、霸凌行徑站在歷史正確的對立面，「註定死路一條、此路不通」。美國出於一己私利，在聯合國挑起對抗，製造分裂，不得人心，更不會得逞，「對美國而言，當務之急是控制疫情，挽救生命，解決好自身存在的問題。美國一些政客一味推卸責任、諉過於人，挽回不了浪費的時間，也解決不了任何問題。這些人應該從其自我設計的幻覺中醒一醒了。」

汪文斌則指，美國反覆就疫情問題對中國進行無端指責，目的是企圖把本國應對疫情不力的責任「甩鍋」他人。美國無理攻擊並退出世界衛生組織，危及全球抗疫合作，不僅給世界人民帶來傷害，也會讓本國人民繼續付出慘重代價，「美國現在要做的是，停止政治操弄，摒棄將病毒標籤化、政治化的做法，同國際社會一道抗擊疫情，而不是推卸責任，抹黑別人。」

汪文斌稱，事實再次證明，單邊主義和霸凌行徑是全世界面臨的最嚴重威脅。中國奉勸美國停止玩弄政治游戲，摒棄單邊主義，為世界盡到應有的責任。

（綜合報道）