【新冠肺炎】特朗普發言再斥中國：聯合國必須追究中國責任

聯合國大會在9月22日展開一般辯論，美國總統特朗普（Donald Trump）以視像形式演說時再度在新冠肺炎（COVID-19）疫情議題上批評中國，他表示，聯合國必須就中國的行為追究其責任。

特朗普為當天第2位發言的國家領導人，他的致辭片段是在9月21日預先錄製，他在發言開首就談到全球面對新冠疫情的重大挑戰，他再度把新冠病毒稱為「中國病毒」（China virus），又講述美國如何努力應對疫情，包括大量生產呼吸機、研發疫苗等，「我們將戰勝病毒，我們會打敗病毒，我們會為疫情畫上句號。」特朗普稱，疫情過後將是繁榮的新時代。

但他之後再把矛頭指向中國，他稱在追求光明未來的同時，必須追究中國的責任，他稱，在疫情早期，中國在本土實施旅遊封鎖，但容許民眾搭飛機離開中國，影響全球，「中國譴責我對中國實施的旅遊禁令，但他們取消本土航班，把國民鎖在家中。」他又稱「中國政府與實際上遭中國控制的世界衛生組織，錯誤地宣稱沒有人與人之間傳播的證據。」

特朗普接着又稱「後來，他們錯誤地說沒有病徵的人不會傳播這種疾病」，特朗普表示，聯合國必須要求中國為其行動負責。

在前一日的9月21日視像講話中，中國國家主席習近平曾不點名批評美國，他指出「任何國家都沒有包攬國際事務、主宰他國命運、壟斷發展優勢的權力，更不能在世界上我行我素，搞霸權、欺凌、霸道」。習近平也會在9月22日舉行的聯合國大會一般辯論中發言。