【聯合國大會】美中領袖隔空交鋒　特朗普多次點名批評中國

聯合國大會在9月22日舉行，美中兩國領袖發言時經常針鋒相對，美國總統特朗普（Donald Trump）更在發言中12次點名中國，指北京須為新型冠狀病毒（COVID-19）疫情負責。習近平則表示，中國「無意與任何國家打冷戰或熱戰」。

特朗普在近8分鐘的發言中，點名中國12次，指「中國病毒」已經在全球188個國家奪走了無數生命，世界衛生組織（WHO）已經被中國所控制。他亦提出聯合國必須要求中國對其「不負責任的行為」承擔責任。

特朗普：中國及世衛誤導全球

特朗普批評中國在病毒出現的最早時期，關閉了國內旅行，卻允許航班離開中國並讓病毒感染世界。他指中國譴責華府對他們國家的旅行禁令，但自己卻國內航班並將公民鎖在自己家裏。

他亦提到中國政府和實際上由中國控制的世衛錯誤地宣稱，沒有證據顯示病毒會在人與人之間傳播，後來他們錯誤地說沒有症狀的人不會傳播這種疾病，因此認為聯合國必須要求中國對其行為負責。

特朗普同時指責中國的經濟高速發展是以犧牲人類環境為代價，稱中國每年將數百萬噸的塑料和垃圾倒入海洋，過度捕撈，摧毀大片珊瑚礁，並向大氣中排放比世界上任何其他國家都多的有毒汞。他指出中國的碳排放量幾乎是美國的兩倍，而且正迅速增加。

習近平：無意打冷戰熱戰

而在之後發言的習近平則表示，中國是世界上最大的發展中國家，走的是和平發展、開放發展、合作發展、共同發展的道路。中國永遠不稱霸，不擴張，不謀求勢力範圍，無意跟任何國家打冷戰熱戰，堅持以對話彌合分歧，以談判化解爭端。

他稱中國將繼續通過對話和談判，縮小分歧，解決與其他國家的爭端。同時認為國家之間可以有競爭，但必須是積極和良性的，要守住道德底線和國際規範。大國更應該有大的樣子，要提供更多全球公共產品，承擔大國責任，展現大國擔當。

古特雷斯：避免新一輪冷戰

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）同日呼籲各國必須採取一切措施來避免新的冷戰，警吿世界正朝着一個非常危險的方向前進。他認為世界不能承受兩個最大經濟體將全球分裂成巨大裂縫的未來。技術和經濟分歧不可避免地有可能演變為地緣戰略和軍事分歧。因此必須不惜一切代價避免這種情況。

他強調需要更多的國際合作，而不是更少。加強多邊機構，而不是撤退。更好的全球治理，而不是所有人的混亂自由。流行病顛覆了整個世界，但動盪也為新事物創造了空間。