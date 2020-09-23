中國放寬限制　下周一起外國人持工作私事及團聚居留許可准入境

內地新型冠狀病毒肺炎疫情緩和，國家移民管理局在周三（23日）宣布調整部分入境措施，自下周一（28日）起，持有有效中國工作類、私人事務類及團聚類居留許可的外國人可入境，亦無需重新申辦簽證。

據此前的《中華人民共和國外交部、國家移民管理局關於暫時停止持有效中國簽證、居留許可的外國人入境的公告》，中國在3月28日起，暫時停止外國人持有效來華簽證和居留許可入境，包括暫停外國人持APEC商務旅行卡入境，亦暫停口岸簽證、24/72/144小時過境免簽、海南入境免簽、上海郵輪免簽、港澳地區外國人組團入境廣東144小時免簽、東盟旅游團入境廣西免簽等政策。至於持有外交、公務、禮遇、C字簽證入境則不受影響。

貴陽機場，入境旅客在流行病學調查區接受查驗。（中新社）

當時的公告表明，中國是為應對當前疫情，並在參考多國做法後「不得已採取的臨時性措施」，將會根據疫情形勢調整。

最新的公告則指，自下周一（28日），中國允許持有有效中國工作類、私人事務類和團聚類居留許可的外國人入境，相關人員亦無需重新申辦簽證。另一方面，如果外國人持有的上述三類簽證於3月28日後過期，持有人在來華事由不變的情況下，可憑過期簽證有關文件，向中國駐外使領館申辦相應簽證入境。

值得留意的是，居留許可證不同於簽證。按目前新規定，外國籍公民憑3月28日以前批發的有效簽證，依舊不能在9月28日以後入境。只能憑有效居留許可，或是3月28日之後批發的簽證，才可入境。另外，外國籍公民可以憑3月28日之後過期的居留許可證向中國駐外使領館申請辦理同等性質的簽證。

（綜合報道）