新華社：TikTok的交易協定須保證不損害國家安全和國家利益

字節跳動今天（24日）發表聲明，指已向北京市商務局提交，就抖音海外版TikTok在美國與甲骨文（Oracle）及沃爾瑪（Walmart）交易的許可申請。官媒新華社對此發表評論稱，這項交易「絕不是純粹的商業合作」。未來TikTok的交易協定，必須保證不損害中國的國家安全和國家利益。

官媒指，TikTok與美國公司的協議，不能損害中國國家安全和利益。（Reuters）

評論指，在美國一些政客強迫下，美國相關企業日前稱與TikTok達成所謂協定。這起脅迫交易的最終結果尚未確定，但美方肆意施行經濟霸凌、不擇手段牟取私利的現代海盜邏輯已經展現。

評論指出，美方的海盜邏輯是：只要打着國家安全的幌子，就可以對圍獵目標進行百般脅迫。而美方脅迫TikTok交易的過程中，充滿這種蠻不講理、一意孤行的政治操弄。

評論稱，美方的海盜邏輯是，在行業領域取得領先優勢的非美國企業，必須被美方掌控在手中。相關美企和TikTok達成協議後，美國少數政客指美國公司必須完全掌握TikTok，否則將拒絕批准協議，正是海盜邏輯的典型表現。

評論又說，看清美方的海盜邏輯就不難明白，在美方脅迫下開展的TikTok交易絕不是一起純粹的商業合作。TikTok和相關美企達成的協議，必須保證不損害中國的國家安全、國家利益和中國企業長遠發展。

評論最後指稱，美方現代海盜邏輯的本質，是「弱肉強食的叢林法則」，註定不得人心。基於這種邏輯搞單邊霸凌，註定不會得逞。

新華社評論指出，在美方脅迫下開展的TikTok交易絕不是一起純粹的商業合作。（資料圖片）

據悉，字節跳動9月24日發表聲明，指已向北京市商務局提交，就抖音海外版TikTok在美國與甲骨文及沃爾瑪交易的許可申請。

字節跳動與甲骨文及沃爾瑪達成共識，就TikTok在美國的業務進行交易，其中包括在美國成立公司，負責美國營運事務。交易需得到美國及中國政府的批准。

官媒《環球時報》總編胡錫進9月21日在Twitter上透露了北京對TikTok事件最新發展持有的態度，即不會批准TikTok母公司字節跳動與美國企業甲骨文、沃爾瑪現階段達成的協議，《環球時報》則在一篇社評文章中較為具體地解釋了原因。

胡錫進表示，據他所知，北京不會批准TikTok的母公司字節跳動與甲骨文、沃爾瑪之間達成的現行協議，因為該協議可能會威脅中國的國家安全、利益和尊嚴。

文章指出，字節跳動作為一家中國的普通商業公司，在美國動用力量對其進行打壓的情況下被迫簽署城下之盟，但中國作為一個國家，不會屈服於美方的恫嚇，接受一個針對中國企業的「不平等條約」，否則未來那些有核心競爭力的企業都會被美國盯上併成為受美方控制的企業，屆時它們在全球打開的市場將順勢植入美國利益的導向，美國距離實現永享全球科技霸權更近了一步。

此外美國圍獵TikTok的行為實際上是給美國互聯網企業挖坑，因為隨着網絡安全越來越成為普遍議題，世界各國中必有效仿者反過來針對美國企業採取行動，美國開創的惡劣先例終將反噬美國企業，因此希望美方從「美國優先」的雲端回到全球化的現實大地上來，回到利己利人的普世商業價值中來。