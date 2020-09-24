美軍官提出在台灣部署軍隊　胡錫進：解放軍屆時勢必採取軍事行動

美國陸軍發表系列文章，提出在台灣部署軍隊和重裝備。對此，中國官媒《環球時報》胡錫進警吿稱，美國重新在台灣部署軍隊意味着台海戰爭的打響，屆時解放軍勢必採取軍事行動。

美國陸軍最新一期《軍事評論雙月刊》以「中國武力侵犯台灣」為主題發表系列文章，其中一名美軍陸軍現役上尉撰寫的文章呼籲美國重新考慮在台灣部署地面部隊，另一篇文章提出美軍在台部署4個師和重裝備。

胡錫進今日（24日）在微博發文稱，美台雙方必須放棄美軍重新在台部署的任何幻想，因為那一定意味着戰爭。《反分裂國家法》對採取軍事手段解決台灣問題給出三個條件，其中第二條是發生將導致台灣從中國分裂出去的重大事變，第三條是和平統一的可能性完全喪失，美國重新在台灣部署軍隊，已經符合這兩個條件。「我相信，屆時解放軍勢必採取軍事行動，打響解放台灣的正義戰爭。」

胡錫進警吿稱，若美軍重新在台部署軍隊和裝備，就請他們做好迎戰準備。（微博圖片）

胡錫進表示，美國現在想把台海變成阻止中國崛起的主陣地，因為那裏有徹底投靠它的台灣民進黨當局可被任意使用。因此尤其要警吿民進黨當局，不要昏頭，不要以為美國的支持與庇護是他們肆意分裂中國而不受懲罰的保險箱。

他還稱，《環球時報》已經多次預測解放軍戰機將飛越台灣島，「我要警吿民進黨當局，如果美台勾連繼續上升，這一幕一定會發生。」如果民進黨當局仍然認為美台高官互訪可以用「切香腸」的方式不斷朝着更高級別推動，那麼他們是在做一個勢必輸得傾家蕩產的賭博。

近來台海局勢緊張，美台互動頻繁。自9月18日以來，解放軍已持續多日在台灣海峽進行實戰化演練。據台媒報道，進入台灣海峽空域巡航的解放軍軍機為殲-10、殲-11、殲-16等型號，殲-16戰鬥機還對台軍IDF進行「包夾」。

9月18日當日，大陸國防部新聞發言人任國強在發布會上也表示，解放軍東部戰區在台海附近組織實戰化演練。這是針對當前台海形勢、維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動。台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。

央視軍事頻道官方微博9月22日發布的照片也顯示，東部戰區海軍在最新演練中出動多架反潛巡邏機，組織了低氣象起降、小航線着陸、反潛巡邏等多個實戰化課目的訓練。

對於當前局勢，胡錫進在文末再次強調，「美國向台灣駐軍意味着台海戰爭的打響。《反分裂國家法》擺在那裏，14億中國大陸人民和解放軍執行該法的決心堅定不移，台美要越哪條紅線，請他們也提前準備好迎接高強度對抗的決心。」他還說，「大陸互聯網上有一句流行語，叫『不作不死』。我要把這句話送給蔡英文當局。」