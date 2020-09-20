解放軍兩天37架軍機逼近台灣　飛行員回應台軍喊話：沒有海峽中線

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）在台灣訪問期間，解放軍東部戰區上周五（18日）起在台灣海峽展開實戰化演練，當日出動18架軍機從四個方向逼近台灣，上周六（19日）又派出19架軍機進入台灣西南及西北空域。 據台媒報道，台空軍軍機18日升空應對，並告知解放軍「已飛過海峽中線」，但解放軍飛行員卻回應「沒有海峽中線」，引發關注，更有不少大陸網民在微博表示：「自己家裏遛彎，還需要甚麼線」、「就是我們的領土還有哪條線」、「你會在你家劃線嗎」。

解放軍18日出動18架軍機，包括轟-6、殲-16、殲-11、殲-10越過海峽中線並且進入台灣防空識別區（ADIZ），距離新竹海岸線一度僅68公里，台軍F-16緊急掛彈升空應對，並廣播喊話。

台軍方人士向媒體表示，解放軍飛行官回應台軍喊話稱：「沒有海峽中線」。報道指，當時狀況雖未達1996年台海導彈危機的危急程度，但已是1996年危機後最大規模軍事恫嚇。

海峽中線是1950年代中，美國空軍第13特遣隊正式參與協防台灣時，在海峽上空劃定一條防空警戒線，但一向不為中國大陸所承認。不過，中國大陸交通部曾在1992年11月27日有關商船航行的批覆中，提到「為保證船舶的安全，在選擇航線時，不要選擇台灣海峽中線以東的海域和國民黨佔駐島嶼10海里以內的海域。航行中也不要進入上述海域。」

1996年台海危機結束後，除向金門、馬祖運輸物資補給的台灣軍機艦外，兩岸軍機艦都保持默契互不穿越海峽中線以避免引發軍事衝突。2016年起，解放軍軍機開始頻繁通過台灣海峽繞島巡航。2019年3月31日，解放軍空軍兩架殲11型戰機罕見飛越台海中線，為近20年來解放軍軍機首度刻意飛過海峽中線。

（綜合報道）