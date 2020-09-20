解放軍兩日37架軍機逼近台灣　蔡英文籲中共克制勿挑釁

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）在台灣訪問期間，解放軍東部戰區上周五（18日）起在台灣海峽展開實戰化演練，當日出動18架軍機從四個方向逼近台灣，上周六（19日）又派出19架軍機進入台灣西南及西北空域，台海緊張局勢不斷升溫。 台灣總統蔡英文今日（20日）呼籲中共必須自我克制，不要挑釁。

蔡英文稱，相信這些動作對中國大陸的國際形象來說是沒有幫助的，也因為這些動作讓台灣人民可以更警覺，也了解中共政權的本質，區域其他國家也更了解中國大陸所帶來的威脅性。她呼籲中共必須自我克制，不要挑釁。

有媒體詢問蔡英文，怎麼看中國大陸選在克拉奇離台時，公布模擬轟炸美國關島基地的影片。蔡英文回應稱，近來一連串軍事活動，不僅是兩岸問題，更是區域安全問題，中國大陸不斷進行軍事行動，整個區域所有國家意向越來越清楚，中國大陸的存在確實有一定侵略性，也會帶來一定威脅。

據早前報道，根據台灣軍方發布的消息，解放軍18日共派出2架轟6轟炸機、8架殲16戰鬥機、4架殲11戰鬥機，以及4架殲10戰鬥機，共計多達18架軍機，出現在台灣西南、西部、北部及西北空域。19日，解放軍又派出12架殲16機、2架殲10機、2架殲11機、2架轟6機和1架運8反潛機，共計19架軍機，台軍方指其「逾越海峽中線」並進入台灣西南及西北空域。

對於解放軍兩日內共出動37架軍機的行為，台空軍表示，已派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追蹤監控。台媒則稱這次可以看作九六台海危機後，大陸在當面海峽中線所採取最激烈的挑釁作為。

（綜合報道）