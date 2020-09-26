全國掃黑推進會：一年來破涉黑惡刑案13.8萬起　帶動3萬積案昭雪

全國掃黑除惡專項鬥爭第三次推進會9月25日召開，會議介紹了去年10月全國掃黑除惡專項鬥爭第二次推進會召開以來專項鬥爭取得的成效。 據會上介紹，近一年來，全國共依法打掉涉黑組織856個、涉惡犯罪集團2458個，繳獲各類槍支785支，依法查封、扣押、凍結涉案資產2562億余元（人民幣，下同）；破獲涉黑涉惡刑事案件13.8萬起，帶動3萬余起多年想破而未能偵破的積案沉冤昭雪。今年1至8月，全國各類刑事案件發案數下降6.2%。

會議說，近一年來，創新全國掃黑辦領導包案督辦制度，引領各省級掃黑辦掛牌督辦1954起、市縣級掃黑辦掛牌督辦7120起，帶動青海「日月山埋屍」案、黑龍江「四大家族」案等一批大要案件依法查處。全國紀檢監察機關集中力量優先查處涉黑涉惡腐敗和「保護傘」案件。全國共立案查處涉黑涉惡腐敗和「保護傘」案件25539起，給予黨紀政務處分23366人、移送司法機關處理2395人。

廣東省公安廳內展示的涉案物品。（資料圖片/中新社）

持續整頓軟弱渙散村黨組織

會議指，全國共打掉農村涉黑組織236個，農村涉惡犯罪集團705個、團伙1949個，村霸問題全面懲治。全國組織部門持續整頓軟弱渙散村黨組織，推進村「兩委」成員資格縣級聯審，查處以賄選等不正常手段干擾影響村「兩委」換屆選舉問題400餘個，處理黨員幹部600餘人，基層組織進一步夯實。

會議還指出，專項鬥爭開展以來，共依法託管代管資產在億元以上的涉黑組織涉及的企業887家、資產632億多元，保障3.6萬余名員工正常就業。

（澎湃新聞）