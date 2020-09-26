蓬佩奧稱中國領館是「間諜中心」　外交部：血口噴人、做賊心虛

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9月23日接受美媒訪問時指控中國駐紐約總領事館是中國在美國間諜活動的主要中心。 對此，中國外交部表示，美國方面是血口噴人，妄圖為其無理做法尋找藉口，中方將根據形勢發展作出必要反應。

25日下午舉行的外交部例行記者會上，有記者提到，美國國務卿蓬佩奧9月24日接受《紐約郵報》採訪時稱，美方關閉中國駐休士頓總領館是因為該館人員從事間諜活動，中國駐紐約總領館活動也越過了正常外交界限，更類似間諜行為，預計美國司法部將會起訴更多案件。記者問，中方對此有何評論？

外交部新聞發言人汪文斌表示，蓬佩奧對中方駐美外交領事機構及其人員的指責純屬惡意誹謗。他說，不久前，美方單方面挑起事端，悍然關閉中國駐侯斯頓總領館，中方對此已作出正當、必要回應，現在，美方繼續血口噴人，妄圖為其無理做法尋找藉口，這是做賊心虛、欲蓋彌彰。

汪文斌強調，中國駐美外交領事機構包括駐紐約總領館及其人員一貫遵守《維也納外交關係公約》《維也納領事關係公約》和《中美領事條約》規定，他們與美國各界開展交往系正常履職，光明磊落，無可厚非。他說，反觀美國一些駐華機構及其人員，那才是劣跡斑斑。我們奉勸美方立即停止誣衊中國駐美外交領事機構及其人員，不要捕風捉影、挑事生非，切實履行有關國際法義務和《中美領事條約》規定，為中方機構及人員正常履職提供便利。中方將根據形勢發展作出必要反應。

（外交部網站）