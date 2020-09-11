中國宣布對等限制美國駐華使領館人員活動　包括美駐香港總領館

在美國9月初宣布限制中國外交官在美工作活動後，中國外交部9月11日表示，中方已於近日發出外交照會，對美駐華使領館及其人員的活動採取對等限制，包括美國駐香港總領館，有關措施涉及使領館的高級外交官及其他所有人員。

美國9月初宣布限制中國外交官在美工作活動，圖為2020年9月2日美國務卿蓬佩奧於華盛頓出席記者會（AP）

美國國務院之前在9月2日公布新規定，身處美國的中國高級外交官員到訪美國的大學校園，以及會見地方官員前，必須得到國務院的許可，中國大使館和領事館於使館範圍以外舉行逾50人的文化活動也必須得到批准。

中方：已發出外交照會

央視新聞9月11日報道，中國外交部發言人趙立堅當天在例行記者會上表示，為敦促美方及早撤銷其錯誤做法，中方已於近日發出外交照會，對美駐華使領館包括美駐香港總領館及其人員的活動採取對等限制，有關措施涉及美駐華使領館的高級外交官及其他所有人員，包括美駐香港總領館。

中方：敦促美方立即糾正錯誤

趙立堅稱，必須指出中方上述舉措是對美方錯誤行徑作出的正當、必要反應，中方將繼續支持兩國各界開展正常交流與合作。他稱，中國駐美使領館將繼續與美國各界保持正常交往，再次敦促美方立即糾正錯誤，撤銷限制中國駐美使領館及其人員活動的無理做法，中方將根據美方行動作出對等回應。

趙立堅當天也提到，自2019年10月以來，美國國務院對中國駐美使領館及其人員在美國正常履職多次推出限制措施，美方做法嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干擾中美關係和雙邊正常交往。