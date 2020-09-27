中韓交接第七批在韓中國人民志願軍烈士遺骸

據新華社報道，9月27日，中韓在韓國仁川國際機場舉行第七批在韓中國人民志願軍烈士遺骸交接儀式，交接117具烈士遺骸和1368件相關遺物。這是除2014年韓國首次向中國移交400多名志願軍遺骸外，近年向中方移交遺骸數量最多的一次。

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韓方昨日（26日）舉行了第七批在韓中國人民志願軍烈士遺骸裝殮儀式，為今天的交接作準備。

在今天的儀式上，中國駐韓國大使邢海明為志願軍烈士棺槨覆蓋中國國旗。117位烈士的遺骸隨着解放軍禮兵護送烈士棺槨登上解放軍空軍運-20專機。2014年至2019年，中韓雙方遵循人道主義原則，成功交接599位在韓中國人民志願軍烈士遺骸。今年是按照中韓雙方達成的共識實施的第七次交接。

載有烈士遺骸的運-20專機降落瀋陽後，消防車在跑道兩側射出水柱，以最高禮遇迎接專機「過水門」。（央視截圖）

載有烈士遺骸的運-20專機飛抵瀋陽桃仙國際機場後，機場塔台喊話：「感謝你們把英雄帶回家鄉！時隔七十載，山河已無恙。」運-20機組則回應道：「感謝塔台指揮保障護航，向人民志願軍忠烈致敬！人民英雄永垂不朽！」降落後，消防車在跑道兩側射出水柱，以最高禮遇迎接專機「過水門」，殲-11B戰機低空拉煙通場，向志願軍烈士致敬。

（綜合報道）