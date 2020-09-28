中國國產無人直升機首飛高原　六大功能惹關注

中國首款高原無人直升機AR-500C首次在世界上海拔最高的民用機場——海拔4,411米的稻城亞丁機場完成試飛，引起關注。

據中國官媒9月27日報道，AR-500C無人直升機是由中國航空工業直升機設計研究所自主研製。

期間，型號總設計師曾國貴介紹，這是AR-500C高原型無人直升機首次開展的高原科研飛行，試飛結果驗證了AR-500C高原型無人直升機基本具備全疆域飛行能力。

報道指，高原機場海拔高，空氣密度和大氣壓力小，晝夜温差大，地形和氣象複雜多變，對無人直升機的飛行控制、飛行安全和飛行性能提出了巨大的挑戰。為此，此型機科研團隊對AR-500C開展了高原型發動機選型、高原型旋翼系統設計等核心內容研製，使其性能在原型機的基礎上獲得巨大提升。

另據《北京日報》客戶端消息，「稻城亞丁機場負責人還介紹，自機場正式投入運營以來，AR-500C不僅是首款飛越稻城亞丁機場的直升機型號，也是首款能在此地成功起降的無人直升機，刷新了稻城亞丁機場的歷史。」

消息稱，AR-500C具備自動起降、自動懸停、超視距航線飛行功能等高級飛行功能；具備手動增穩飛行、指令飛行、自動航線飛行功能；具備三維程控飛行功能；具備預編程飛行、航線在線重規劃和無線上傳功能；通過邊界保護設計，具備安全飛行區域限制保護功能；具備無人直升機主要部件故障自動診斷識別功能。

據悉，AR-500C高原型無人直升機是在航空工业直升机所自主研制的AR-500B無人直升機的技術基礎上研製的一款高原型無人直升機，最大起飛重量為500千克，起飛高度5,000米，使用升限6,700米，續航時間約5小時，最大平飛速度170千米每小時，最大巡航速度165千米每小時。

另外，AR-500C高原型無人直升機具有廣泛的應用拓展能力，加裝相應設備可實施搜索支援、安保消防、森林防火及物資投送等任務。