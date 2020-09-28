軍媒披露05式兩棲突擊車改進細節：加裝炮射導彈及北斗系統

近年來，中國05式兩棲突擊車相繼進行了一系列升級型號。9月26日，中共軍媒刊文披露了05式兩棲突擊車現代化改進細節，引起了外界高度關注。

9月26日，中央軍委機關報《解放軍報》刊登了一篇名為《第74集團軍某合成旅：鐵甲戰車馳騁在強軍路上》的文章。文章中提到，該旅裝備的05式兩棲突擊車809號戰車是一款「明星戰車」，2012年，中國國家主席習近平曾經親自登上該車視察。

05式兩棲突擊車是中國研製的「05式兩棲裝甲車族」一員，裝備解放軍海軍陸戰隊和陸軍兩棲機械化部隊，在2009年中國國慶60周年閲兵式上首次公開亮相。

文章稱，05式兩棲突擊車本身就具有很強的攻堅能力，其使用的105毫米線膛坦克炮是63A水陸坦克的火炮的加強版，配備有穿甲彈、破甲彈和殺傷爆破彈等彈種，彈藥基數為38發。通過升級，05式兩棲突擊車已具備了發射炮射導彈的能力。

上世紀90年代末，中國軍工單位開始研製105毫米炮射導彈，2005年年底完成了定型，隨後廣泛應用在59D等裝備105毫米線膛炮的坦克身上。中國國產105毫米炮射導彈武器系採用激光駕束制導，即發射導彈時，由車載激光制導儀發射激光束進行制導，其最大射程可達5,000米，比常規彈藥2,000米的射程大為增加。

值得注意的是，早在多年前，解放軍就開始嘗試在新型裝備上用北斗導航系統替換原有的GPS導航系統，隨着北斗導航系統的全球組網圓滿落幕，系統的成熟度和定位精度已經實現大幅飛躍。

在2019年中國國慶閲兵式上，藉助北斗系統的精準導航，所有參閲的地面裝甲車輛，將路線偏差控制在1厘米之內，05式兩棲突擊車換裝北斗導航系統之後，除了為日常的訓練作戰提供更精確、更安全的導航信息之外，藉助北斗衛星導航系統，還可與通信、計算機和情報監視系統構成多兵種協同作戰指揮系統，這對解放軍未來兩棲作戰能力的提升意義同樣非常重大。

此外，隨着北斗導航系統的裝備，05式兩棲突擊車還換裝了解放軍新型車長信息化指揮控制通信終端，此前這一系統已經廣泛裝備於99A主戰坦克等新型裝備上，該系統可以將各種儀表儀器集中於一塊大型液晶顯示屏上，方便其掌控戰場態勢信息。

當前兩岸局勢緊張，05式兩棲突擊車也被外界稱為是解放軍登陸台灣的王牌武器。隨着071型兩棲船塢登陸艦和氣墊登陸艇的服役，以及075型兩棲攻擊艦的發展，大陸兩棲作戰部隊的登陸作戰樣式開始從平面登陸向立體登陸作戰樣式的轉變。

而在9月18日，解放軍東部戰區在台海附近組織實戰化演練。中國大陸國防部新聞發言人任國強對此強調，這是「針對當前台海形勢，維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動」。

9月24日，中國大陸國防部發言人譚克非又在例行記者會上證實，遼寧艦和山東艦近期同時在海上執行訓練任務，重點錘鍊執行雙航母作戰任務的能力。

對此，大陸軍事專家李傑表示，兩艘航母可以「從不同方位擠壓台灣軍力」。