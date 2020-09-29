解放軍四大海域同步軍演　台外長指衝突可能性提高

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台海局勢近日不斷升温，解放軍頻繁軍演。9月28日，大陸官方發布的消息顯示，解放軍再在4大海域同步執行軍事任務。

據中國海事局網站9月28日發布的航行警吿，解放軍當日同步在黃海南部、東海部分海域、南海西沙群島有關海域與渤海部分海域等4大海域演習，禁止船隻駛入。其中有關黃海與東海演習的通報上明確指出會進行實彈射擊。

據通報，黃海的實彈射擊任務將持續至9月30日，其他3個海域的任務僅在28日執行。

新加坡《聯合早報》指，這次同步演習的時間點在中國國慶節前夕，值得關注。

解放軍空降兵某部舉行的合成營集群傘降對抗演習，詳情請點擊圖集↓↓↓

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與此同時，9月28日，台灣外長吳釗燮在立法院強調，台海軍事衝突可能性升高，起因於北京對台灣的外交打壓、軍事威脅。他強調說，即使共機跨越台海中線，台灣軍機並沒有過去，台灣都是被動反應，沒有反中，也沒有仇中。

自7月以來，解放軍在相關海域多次軍演，至今已超過30場。

中國國防部發言人任國強此前曾表示，美國和民進黨政府加緊勾連，頻繁製造事端。他說：「無論是以台製華，還是挾洋自重，這都是痴心妄想，註定是死路一條，玩火者必自焚。」

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