【多圖】「熱乾麵」都有份！今年7隻新生大熊貓BB激萌可愛亮相

9月29日，在國慶、中秋到來前夕，成都大熊貓繁育研究基地聯合成都2021年第31屆世界大學生夏季運動會執委會，為2020年部分新生大熊貓寶寶舉行了亮相活動。

「太陽產房」誕生的大熊貓BB「熱乾麵」、「蛋烘糕」、「春生」。（VCG）

據了解，本次亮相的包括在「太陽產房」誕生的「熱乾麵」、「蛋烘糕」、「春生」，「月亮產房」的「四最」、「閏玥」、「和花」、「和葉」、「艾玖」。據了解，「太陽產房」和「月亮產房」均為成都大熊貓繁育研究基地的熊貓產房，它們是根據其房間外形命名的。

點擊以下圖輯看「太陽產房」的3隻大熊貓BB：

太陽產房的「三巨頭」是今年熊貓基地出生最早的3隻大熊貓幼仔，其中的雙胞胎兄弟「熱乾麵」和「蛋烘糕」出生於3月17日，「春生」則在3月21日出生。

為了紀念所有醫護人員的付出，四川援湖北醫療隊的醫護人員便用武漢名小吃「熱乾麵」和成都名小吃「蛋烘糕」為雙胞胎幼仔命名，通過這樣的方式來紀念所有在疫情期間奉獻的醫護人員，同時也讓武漢和成都兩地聯繫更加緊密。

點擊以下圖輯看「月亮產房」的4隻大熊貓BB：

而此次月亮產房參與亮相的4隻大熊貓幼仔則是帶著各自的特色，毛色最黃的「潤玥」、出生體重最重的「艾玖」、最炸毛的「和花」以及最個性的「和葉」。

6月5日，「園潤」和「艾莉」分別產下了「潤玥」和「艾玖」。其中出生體重達219克的「艾玖」是熊貓基地有記錄以來出生體重最重的大熊貓幼仔。在之後的7月4日，大熊貓「成功」順利產下今年熊貓基地首對大熊貓龍鳳胎幼仔，姐姐取名為「和花」，出生體重為200克；弟弟取名為「和葉」，出生體重為162克。據熊貓基地專家介紹，出生於2000年9月11日的大熊貓「成功」目前已產下5胎9仔，是一位經驗豐富的媽媽。