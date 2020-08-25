【新冠肺炎】疫情致旅居生活「冇啖好食」？　盤點海外大熊貓近況

受新冠肺炎疫情影響，世界各地許多動物園經營出現困難。因為難以運送足夠鮮竹，加拿大卡爾加里動物園（Calgary Zoo）5月更決定將兩隻大熊貓提前送回中國。 不少人關注身處海外的大熊貓的情況，本文將為大家一一盤點。

2018年，動物園遊客與「大毛」自拍合影。 （中新社）

新冠肺炎疫情爆發後，加拿大卡爾加里動物園（Calgary Zoo）無法通過商業航班每周2次運來足夠多的新鮮竹子，於是在5月決定將兩隻大熊貓「二順」和「大毛」送回中國，比兩國協議的時間提前了2年半。然而因國際旅行受限，兩隻大熊貓如今仍滯留卡爾加里動物園，且正面臨「斷糧」的挑戰。成都大熊貓繁育研究基地8月10日表示，基地正在積極辦理這兩隻大熊貓回國的各項手續。

動物園總裁郎蒂爾（Clément Lanthier）早前表示，這一情況正危及大熊貓的健康。目前兩隻大熊貓食用的新鮮竹子由動物園採購自加拿大西海岸的卑詩省，但園方表示，這一供應預計只能持續到9月。

在疫情期間，已有多隻大熊貓在國外出生。8月21日，美國國家動物園宣布，旅美大熊貓「美香」以22歲高齡產下大熊貓寶寶，成為旅美大熊貓中產子年齡最大的一隻。園方形容這是奇迹，並指以美香的年齡，健康產子機會率低於1%。這也是美國動物園首次通過冷凍精液人工授精使熊貓成功受孕並分娩。

荷蘭歐維漢茲動物園的大熊貓寶寶「梵星」和媽媽「武雯」。（新華社）

其實早於5月1日，荷蘭歐維漢茲動物園已經有一隻大熊貓寶寶出世，這是2020年在中國以外誕生的首隻大熊貓。8月14日，動物園正式為其取名「梵星」。

「梵星」的名字頗有深意：「梵」取自梵高，代表出生地荷蘭，也形容草木茂盛，寓意生機活力。「星」取自大熊貓爸爸「星雅」的姓，寓意希望和方向，也使人聯想到梵高的星空作品。

繼「梵星」之後，旅韓大熊貓「愛寶」7月20日晚在韓國京畿道龍仁市愛寶樂園順利產下一隻雌性大熊貓，成為韓國國內誕生的第一隻大熊貓，韓方配備了專業團隊24小時照顧。

動物園保證大熊貓得到悉心照料

外國許多動物園都是自負盈虧，收入主要依賴門票收入和捐贈。疫情期間，許多動物園門票收入銳減，正常運轉受到極大的挑戰。儘管如此，一些國外動物園表示，不會讓大熊貓受「委屈」。

在澳洲，阿德萊德動物園（Adelaide Zoo）生命科學主任安斯利博士表示：「任何時候都不用擔心在南澳的大熊貓的竹子供應會出現短缺問題。」動物園已確保大熊貓得到和動物園開放時一樣的照料。

生活在德國柏林動物園的雌性大熊貓「夢夢」迎來它的7歲生日。園方特地為它準備了「生日蛋糕」。（中新社）

7月10日，生活在德國柏林動物園的雌性大熊貓「夢夢」迎來它的7歲生日。園方更特地為它準備了一個由冰塊製成，裝點有胡蘿蔔、蘋果、竹子的「生日蛋糕」。

（綜合報道）