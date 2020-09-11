贈台大熊貓圓圓母親　四川31歲大熊貓雷雷癲癇發作呼吸衰竭亡

中國大熊貓保護研究中心近日表示，年約31歲的大熊貓「雷雷」已於周三（9日）因病搶救無效死亡。中心指，雷雷是癲癇持續發作，引發呼吸循環衰竭。

中心在官方微博上發文透露，雷雷是在今年6月下旬首次癲癇發作，及至8月中旬發作頻率及次數有所增加。自9月以來，由於癲癇及老年病的綜合影響，雷雷已喪失運動能力，並且採食、進食困難，需要人工輔助進食，身體日漸虛弱。

雷雷是野生大熊貓，獲救護時左前掌被竹子扎破長時間不能癒合，導致嚴重感染危及生命，結果需要截肢。（影片截圖）

自從雷雷生病以來，中心安排專家、獸醫對其進行多次救治，又安排飼養員24小時值班，提供針對性的特殊護理。惟就在9月9日，雷雷癲癇持續發作，引發呼吸循環衰竭，經全力救治無效而死亡。

據了解，雷雷是野生大熊貓，推測出生於1989年，1992年在四川涼山州雷波縣被救護。當時雷雷的左前掌被竹子扎破長時間不能癒合，導致嚴重感染危及生命，結果需要截肢。

另據內地傳媒報道，雷雷在2000年第一次做母親時，她總是用僅有的一隻前掌摟抱孩子，常常因為摟抱不穩令孩子掉在地上。雷雷堅持要摟抱孩子，因而無法用手掌拿食物，要一旁的工作人員協助餵食。但即使如此不便，雷雷也時刻不讓孩子離開自己半步。雷雷後來克服困難，學會用沒有前掌的左手手臂摟抱孩子，再用完好的右手拿取食物，又或者將孩子放在腹部下方，用兩隻腳勾住，騰出右手。

中心讚揚指雷雷是一位「英雄母親」，雖然其左前掌缺失，但仍一直樂觀堅強地生活。從2000年初產至2005年，雷雷共生產5胎，全部成活。雷雷更是贈台大熊貓圓圓的生母，以及圓圓女兒圓仔的外婆。

（綜合報道）