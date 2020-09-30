中國最大萬噸級海巡船出塢　將擔任南海編隊指揮船

據《南方日報》9月30日報道，由中國船舶集團所屬的701研究所設計、編號「海巡09」的萬噸級海巡船9月29日在廣州出塢。這是目前中國規模最大、裝備先進、綜合能力強、具有世界領先水準的萬噸級海事巡邏船。 據稱，「海巡09」未來將擔任南海編隊指揮船，可展開全球巡航救援。

「海巡09」長165米，設計排水量10,700噸，滿載排水量達13,000噸，可搭載多型直升機並配合其加油、救生和搜尋等，能在9級海況、12級風力條件下安全航行。

「海巡09」設計裝載狀態下時速不低於25節，續航力在經濟航速16節下不低於1萬海里（約1.852萬公里），在海上至少可以巡航執法作業90天以上。

據介紹，該海巡船建有海上數據中心，編隊自組網、數字集群等多種通信手段，包括北斗在內多套衛星系統，具有較強的動態感知、監測預警、信息收集處理和傳輸、綜合指揮、海事監管等能力。

該船還具有智能機艙監控系統，可以實時監測主推進系統、發電機組設備的使用狀態，這也是目前中國海事首艘取得智能機艙符號的公務船。

船上安裝了多種通信手段，實現近岸、近海、遠海的全覆蓋；還配備有先進的執法工作艇，通過導航控制系統、傳感器系統、通信系統，實現有人操作、無人操作及遙控操作。

報道引述交通運輸部海事局局長曹德勝說，該船投入營運後，將增強中國的海上交通動態管控和應急保障，保障海上運輸安全，提升海上交通治理能力和水準。

「海巡09」在艤裝與試航後將正式列編，由廣東海事局管理。

廣東海事局局長陳畢伍說，「海巡09」列編後，廣東海事局將成為中國首個擁有2艘百米級大型海巡船的海事局，將極大增強中國在南部海域的巡航監管、搜救指揮、應急處置能力。

資料顯示，近10年來，中國先後有兩艘噸位較大的海巡船下水，一艘是「海巡31」，在廣船國際的船塢下水，長度超過100米，但只有3,000噸。另一艘是「海巡01」，在武漢下水，排水量5,418噸，長128.6米。

在此之前，中國海巡船一般在1,500噸左右。