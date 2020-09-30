新冠疫苗｜中國定價高於歐美？　中方：會以合理價格向世界提供

針對中國疫苗的定價高於歐美疫苗的說法，中國外交部發言人汪文斌表示，「這種說法沒有依據。」

在9月30日的中國外交部例行記者會上，汪文斌指出，為應對全球新冠肺炎（COVID-19）疫情，中國正在加緊推進疫苗研發。中方早已宣布中國疫苗研究完成並投入使用後，將作為全球公共產品，為實現疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性做出中國貢獻。

「中國的承諾是明確的，我們會說到做到。」汪文斌表示，目前各國疫苗都正在研發過程中，下一步如何定價，還有着很大的不確定性。

他強調，對中方而言，有一點是明確的，中方一定會把疫苗作為全球公共產品，以公平合理的價格向世界提供。中方還將以多種方式優先向發展中國家提供疫苗，包括捐贈和無償援助。

據《南華早報》9月22日消息稱，中國兩款滅活疫苗正在申請藥監部門的有條件批准，一旦獲得批准，疫苗最高定價為600元人民幣。目前這兩款滅活疫苗，都需要接種兩針，每針的價格是300元。

不過，兩針600元的價格目前沒有得到生產方的正式確認。中國國藥集團的負責人曾表示，在正式上市以前，這個產品尚無定價，但會充分考慮其可及性、安全性、有效性和人們的支付能力來確定其價格。

據悉，疫苗的最終定價並不掌握在疫苗研發公司手中，中國政府監管部門也會介入到定價中來。

中國國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長鄭忠偉9月25日表示，將根據新冠病毒疫苗的公共產品屬性來定價。中國新冠疫苗的定價一定是在大眾可接受的範圍內，會在大眾可接受的範圍內來提出新冠疫苗的指導價格。

目前，中國國家相關層面正在探討，在疫苗年底集中上市後，推出集中採購或者將疫苗納入醫保的可能。