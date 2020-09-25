【新冠疫苗】4款國產疫苗Ⅲ期試驗順利　曾光：料能有長期保護作用

國務院新聞辦公室在周五（25日）舉行吹風會，介紹新型冠狀病毒疫苗研發工作進展。其中科技部社會發展科技司司長吳遠彬透露，目前中國有4款疫苗已進入Ⅲ期臨床試驗，並且進展順利。

圖為其中一款進入Ⅲ期臨床試驗的新冠疫苗。（視覺中國）

吳遠彬表示，中國目前有11款新冠病毒疫苗進入臨床試驗階段，進入Ⅲ期臨床試驗的，其中有3款為滅活疫苗，1款為腺病毒載體疫苗。至於其餘的重組蛋白疫苗、核酸疫苗、減毒流感病毒載體疫苗，則正在抓緊展開Ⅰ、Ⅱ期的臨床實驗。

▼ 中國3款新冠滅活疫苗在中國國際服貿會首次公開亮相。

另一方面，中國疾控中心流行病學首席科學家曾光提到，人類發現新型冠狀病毒的時間僅短短9個月，每款疫苗確切接種後的保護時間有多長，還要做長期及大量的研究工作。曾光同時稱，目前比較積極的結果，是中國國最早接種疫苗的受試者，血清監測結果顯示抗體依然維持較高水平，提示疫苗可能會有比較長期的保護作用。

對於公眾關注的新冠病毒疫苗上市後的價格問題，科研攻關組疫苗研發專班工作組組長、國家衛生健康委醫藥衛生科技發展中心主任鄭忠偉表示，一定會滿足可及性和可擔負性，在大眾可接受的範圍內提出指導價格。

鄭忠偉說，新冠病毒疫苗的公共產品屬性，是對其定價的基本遵循，既然是公共產品，就必要滿足其可及性和可擔負性。正式上市後，新冠肺炎疫苗將根據技術路線、使用規模等其他的一些因素，在價格方面進行調整。他表示要實現新冠病毒疫苗的可及、可擔負，一定會在大眾可接受的範圍內提出指導價格。

（綜合報道）