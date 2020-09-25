新冠疫苗｜大規模接種新冠疫苗還要多久？　鍾南山給出了時間

9月24日，第十三屆中國生物產業大會上，中國工程院院士鍾南山院士介紹，完成大規模接種新冠疫苗需要1至2年的時間。目前，中國與40多個國家保持合作，4款疫苗已與國際合作進入臨床三期試驗。

鍾南山表示，我們要建立群體免疫，現在是採用疫苗的辦法，大規模的疫苗接種，以後產生群體的免疫，這個是需要時間的。過去我們想得太樂觀了，三期臨床需要有一個時間，一期二期都做完了，比如現在，中國和40多個國家有（合作），跟這些國家共同來進行疫苗的開發和驗證。目前已經有4款疫苗已經於國際合作進入臨床三期試驗。「我們也期待有一個更好的結果，」鍾南山說。

前不久，鍾南山接受央視採訪時表示，世界新冠肺炎疫情還遠遠沒有結束，疫情發展很快，且沒有緩和跡象，抗疫鬥爭的最後勝利需要全世界各國共同努力。鍾南山說：「現在中國只是在第一個階段取得很大的勝利，但是從世界範圍來看，疫情遠遠沒有結束。一直到今天，疫情的發展還是很快，全世界（確診）2700多萬，接近2800萬，死亡的人數接近80萬，這個是一個非常高的數值，而且看起來還沒有緩和的跡象。」

9月8日上午，全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會舉行，鍾南山被頒授共和國勳章。

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