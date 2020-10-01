東京動物園3大熊貓交還在即　官方積極與中國交涉冀延長租借期

據日本富士電視台報道，日本東京上野動物園自中國租借而來的3隻大熊貓「香香」、「力力」和「真真」深受遊客歡迎，惟牠們皆即將到期，需還予中國。為了讓牠們繼續留日，東京都方面正積極與中方交涉，尋求延長其租借期。

上述「大明星」分別為15歲的雄性大熊貓力力及雌性大熊貓真真，至於3歲的香香則為牠們女兒。雖然深受當地民眾喜愛，但香香原本定於今年內回到中國，力力和真真為期10年的租借期也將於明年2月到期。對此，報道引述相關人員表示，目前東京都正請求延長牠們的租借期，以讓其在日本多留一段時間。

據了解，真真和力力是在2011年赴日，但這只是牠們的日本名，其實牠們的中文名分別為「仙女」和「比力」。而香香自2017年6月出生後，旋即成為媒體的寵兒，由於當時預約觀看香香的遊客多不勝數，動物園還因而推出措施限制人流，規定每天只接待2000名左右觀眾，每人觀看香香的時間平均只有1至2分鐘。

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同時，為給予熊貓們更好的生活環境，同時促進繁殖，上野動物園在9月才剛剛新修了面積達6800平方米的熊貓館「熊貓之森」，是原先的足足3倍，其特色是設置了高低不一的樹木、洞窟、水場，還原了大熊貓故鄉四川的自然景色。