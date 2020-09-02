中國教授經濟間諜與竊取商業機密等罪名成立　在美判囚18個月

美國加緊對在美中國研究人員的審查。近日，一名中國教授張浩盜竊商業秘密和經濟間諜罪罪成，在美國獲刑18個月。

據美媒彭博社9月1日報道，41歲的中國學者張浩被控與南加州大學的一名同事共謀，通過開曼群島的一家空殼公司竊取美國秘密並出售給向中國政府和軍方。

美國加州聖何塞地區法院主持了張浩的庭審。此次庭審沒有陪審團，張浩的律師進行了「損害控制」辯護，承認了政府提出的要點。

41歲的中國學者張浩.（資料圖片/彭博社）

在8月31日的宣判聽證會上，法官命令張浩向其盜竊行為的受害者（兩家小科技公司）賠償47.7萬美元，並建議將他送往加州一個最低安全級別的監獄。張浩的律師對判決不予置評。

張浩於2015年在美國前總統奧巴馬（Barack Obama）時期發起的打擊中國盜竊知識產權的行動中受到指控。這場行動一直延續到特朗普（Donald Trump）政府，主要針對的是在美國做研究的中國科學家和學者。

此前報道稱，張浩在2015年5月受邀前往美國鳳凰城參加國際微波會議，他從中國乘搭飛機抵達美國，在洛杉磯國際機場入境時被捕，中國媒體稱他是被美國「釣魚執法」逮捕。

美國政府在2015年宣布提控張浩等六名中國公民從事經濟間諜活動，但與張浩同時被起訴的其他五名中國公民從未被逮捕。加州聖荷西聯邦法庭在2020年6月26日裁定張浩罪名成立。