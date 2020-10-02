中巡組前副部級巡視專員董宏被查　曾被視為王岐山「大管家」

在國慶中秋長假期，中央巡視組原副部級巡視專員董宏被通報落馬。

中紀委官網公布董宏被查消息。（中紀委官網）

據中央紀委國家監委公布消息，董宏涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，董宏現年67歲，遼寧省海城市人，1983年畢業於中國人民大學黨史系中共黨史專業。對於董宏的經歷，有內地傳媒指出，董宏與現任國家副主席王岐山淵源頗深。王岐山自1998年起歷任廣東省副省長、國務院體改辦主任、海南省委書記、北京市市長等職務，董宏則一路跟隨，在各地擔任副秘書長一職。

董宏被指與現任國家副主席王岐山淵源頗深。（資料圖片）

此外，董宏曾作為中央巡視組組長參與多輪巡視工作。2014年中央第一輪巡視，董宏任第十二巡視組組長，巡視復旦大學。同年第三輪巡視，中共中央第十二巡視組對央企神華集團進行專項巡視。2015年2月，董宏任中共中央第十二巡視組副組長，進駐中國電信集團公司開展專項巡視工作。

中央巡視組是中共中央派出的巡視機構，各中央巡視組承擔巡視任務，向中央巡視工作領導小組負責並報吿工作，巡視對象為各省級行政崗位、黨政崗位、省級以上企業單位的領導班子及其成員。其中，巡視組組長一般從已離開一線崗位、但尚未年滿70歲的省部級官員中選任。