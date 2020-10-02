國慶中秋長假首日全國接待近億人次國內遊客　旅遊收入766.5億元

撰文：陳進安
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據內地傳媒報道，周四（1日）國慶中秋長假期首日，全國一共接待0.97億人次的國內客，同比恢復73.8%，實現旅遊收入766.5億元（人民幣．下同），同比恢復68.9%。
報道指，四川、廣東、浙江、北京等地景區，遊客接待量皆達到百萬人次以上。其中在廣東省，初步測算截至周四下午3時，全省納入監測的150個景區，共接待遊客121萬人次，同比恢復72.9%，此外，廣東省13個紅色旅遊經典景區共接待遊客12.3萬人次，同比恢復74.7%。
圖輯｜疫情穩定下 國慶中秋長假期內地各處人山人海
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北京方面，全市重點監測的223個旅遊景區共接待遊客108.7萬人次，同比增加69.84%，與今年五一假期第一天相比更是大增143.18%；另營業收入達7228.1萬元，同比增加219.63%。
至於四川全省726個A級旅遊景區至今已恢復開放649個，開放率達89.39%。截至周四下午3時，全省旅遊景區共接待217.36萬人次遊客，門票收入達1773.67萬元。另浙江重點景區遊客累計接待量亦達到109.53萬人次，同比恢復85%。
按照《旅遊景區恢復開放疫情防控措施指南》要求，全國各個A級旅遊景區遊客量接待量，均不得超過75%的承載量。
（綜合報道）