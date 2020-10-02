內地國慶長假次日全國接待1.08億人次遊客　旅遊收入約765億元

根據文化和旅遊部數據中心測算，內地國慶長假第二日（10月2日），全國共接待國內遊客1.08億人次，實現國內旅遊收入765.1億元（人民幣．下同）。 而在國慶假期首日，全國鐵路、公路、民航相繼出現客流高峰，當日全國共接待國內遊客0.97億人次，旅遊收入766.5億元。

10月2日，國慶長假第二天，北京天安門廣場遊人如織，大批遊客前往參觀遊覽。（VCG）

踏入長假第二日，在浙江杭州，西湖風景名勝區各公園景點迎來市民遊客45.74萬人次，西溪國家濕地公園4.18萬人次。在山東濟南，10月2日當天，濟南市A級景區開放數69家，接待遊客總量為35.25萬人次，其中4A級（含）以上景區接待18.76萬人。天下第一泉景區接待遊客7.79萬人次；千佛山景區接待遊客1.89萬人次。上海150多主要景區（點）10月2日共接待遊客123萬人次，同比增長49%。其中東方明珠萬1.9萬人次，上海野生動物園4.1萬人次。

國慶期間北京故宮限流3萬人，門票已早早售罄，不少遊客未搶到門票，站在午門外遙望。有來自貴陽的遊客表示，「既然來了，無論如何都要看一眼故宮。」

在交通方面，「高速到底有多堵」一度登上微博熱搜榜。國慶中秋假期首日，廣東有65條高速出現緩行。據統計，9月30日，全省高速公路車流量約815.42萬車次，10月1日零時至14時，全省高速公路車流總量約437.31萬車次。

預測10月2日至6日，廣東省將出現新一波的短途出行車流，珠三角城市周邊通往熱門景區路段會有不同程度的短時繁忙現象。

北京周邊高速公路流量也明顯上升。10月1日假期首日，高速公路0時-12時全網交通量約為98.82萬輛，按年增長35.93%。假期第二日，據北京市交通委官網數據，截止至上午10時20分，北京市交通指數達4.0，屬於輕度擁堵級別，從實時路況圖上，市區內的交通情況基本暢通。高速公路的出京方向則出現了比較擁堵的情況。

文化和旅遊部表示，預計國慶中秋8天假期期間，全國接待國內旅遊人數將達5.5億人次。美團報告預計，今年國慶假期的內地旅遊總收入可能恢復至91%左右。

（綜合報道）