蘭州布病事件賠償方案公布　確診者：不會簽字，希望終身免費治療

蘭州布魯氏桿菌病（布病）事件暴發近一年後，中牧實業股份有限公司蘭州生物藥廠附近布病陽性的居民收到了賠償方案和協議書。根據《賠償方案》，最低3785.64元（人民幣，下同），最高55000元並另計醫療費、誤工費、交通費等。 許多布病確診者對媒體表示，不同意協議書內容，不會簽字。他們害怕布病會有長期影響，希望相關部門能夠對他們終身免費跟蹤治療。

2019年7月24日至8月20日，中牧蘭州生物藥廠在獸用布魯氏菌疫苗生產過程中使用過期消毒劑，致使生產發酵罐廢氣排放滅菌不徹底，攜帶含菌發酵液的廢氣形成含菌氣溶膠，造成周邊地區大量人群人體吸入或粘膜接觸產生抗體陽性。

中牧蘭州生物藥廠題。（資料圖片）

該事件發生後引起廣泛關注，官方亦組織了調查組。去年12月，官方的事故調查組曾一度出具報告指，共203人呈布魯氏菌陽性反應，又認為此次事故此後應「不會出現大量抗體陽性人員」，但時隔一年後，2020年9月15日，蘭州市衛健委發佈情況通報稱，截至2020年9月14日，累計布病檢測21847人，初步篩出陽性4646人，省疾控中心複核確認陽性3245人。

事件發生後，2020年1月13日，蘭州生物藥廠布病疫苗生產許可被撤銷；1月15日，蘭州生物藥廠布魯氏菌病活疫苗(S2株)和布魯氏菌病活疫苗(A19株)產品批准文號被撤銷，並註銷了蘭州生物藥廠布魯氏菌病疫苗生產車間生產的疫苗產品共7個獸藥產品批准文號。

蘭州生物藥廠於2019年12月7日關停了布魯氏菌疫苗生產車間，並於2020年2月4日在公司網站上發佈《致歉信》。同時按照相關規定，對8名責任人做出處理。

賠償方案分四類，從三千元到五萬元以上不等

根據此次發布的《賠償方案》，補償賠償的對象劃分為四類：第一類：2020年7月16日前試管凝集試驗抗體檢測結果為陽性，再次複檢為陰性的人員；第二類：2020年7月16日前試管凝集試驗抗體檢測結果為陽性，再次複檢仍為陽性或2020年7月16日後試管凝集試驗抗體檢測結果為陽性，但評估結果均為無健康損害或無相關性的人員；第三類：2020年7月16日前試管凝集試驗抗體檢測結果為陽性，再次複檢仍為陽性或2020年7月16日後試管凝集試驗抗體檢測結果為陽性，並且評估結果均為不良反應的人員；第四類：2020年7月16日前試管凝集試驗抗體檢測結果為陽性，再次複檢仍為陽性或2020年7月16日後試管凝集試驗抗體檢測結果為陽性，並且評估結果均為不良反應，且由其造成殘疾、死亡或其他嚴重後果的人員。

《賠償方案》對第一類人員的補償總額核定為3785.64元人；對第二類人員的補償總額核定為7571.28元；對第三類人員的補償標準為55000元人+醫療費+誤工費+交通費+護理費+住院伙食補助費。

對第四類人員的賠償項目為：醫療費、誤工費、交通費、護理費、住院伙食補助費、營養費、被扶養人生活費、精神撫慰金、殘疾賠償金、死亡賠償金、喪葬費等。

《賠償方案》還提及此次賠償的經費問題：由事件責任方承擔此次事件第一階段處置（檢測診療和補償賠償等）產生的全部費用，並設立後續處置專項基金（基金暫定額度為500萬元人民幣，具體額度待第二次複查檢測評估後，根據專家評估結果確定）。前期處置經費和後續處置專項基金均由城關區政府監管使用，專款專用。

《補償協議書》，甲方是中牧實業股份有限公司蘭州生物藥廠。《補償協議書》載明，在甲方完成上述款項後，甲乙雙方因「蘭州獸研所布魯氏菌抗體陽性事件」問題引起的所有糾紛即吿終結。該協議一式四份，甲方持二份，乙方持一份，報蘭州市衛生健康委員會（蘭州獸研所布魯氏菌抗體陽性事件屬地善後處置工作領導小組）備案一份。

針對上述賠償條款細則，諸多布病確診者表示，不同意協議書內容，不會簽字。有被劃歸為第二類人員的市民問：「光給7000多塊錢就了事了，後續如果身體發病嚴重了怎麼辦？」

許多事件受害者表示，希望相關部門能夠對他們終身免費跟蹤治療。

（澎湃新聞）