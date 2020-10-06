湖南一反貪局長獲刑5年：「指導」強姦犯脫罪　要挾嫌犯「感恩」

湖南省郴州市嘉禾縣反貪局原局長羅建國於2019年被「雙開」，內地媒體指，羅建國涉嫌多宗罪案：他曾為幫強奸犯脫罪，笑納其家人送的現金香煙；還曾為一醫院院長隱瞞下犯罪線索，後要挾院長采購其介紹的醫療設備。 今年7月23日，湖南省資興市法院一審以羅建國犯徇私枉法罪、貪污罪、受賄罪、串通投標罪，數罪並罰，判處其有期徒刑5年，並處罰金21萬元。 宣判後，羅建國不服，提出上訴。中國裁判文書網公布的二審裁定書顯示，今年9月29日，湖南省郴州市中級法院駁回了羅建國的上訴請求。

現年47歲的羅建國，曾在檢察系統工作多年。羅建國被控的第一起犯罪事實，便發生在任職偵查監督科科長期間。法院判決書顯示，他當時利用職務便利，包庇涉嫌強奸犯罪的李某（現已判刑4年半），使其不被追訴。

2012年4月22日晚，李某在嘉禾縣館強奸了被害人尹某。當晚，尹某向嘉禾縣公安局報案，第二天，李某被刑拘。此後，李某父親托關系「撈人」，送給羅建國1萬元現金和4條香煙，請求幫兒子操作不批捕。

彬州紀檢監察網通報羅建國被「雙開」。

指點強奸案嫌犯家人收買證人

此後，羅建國「指點」李家人，去找受害者重新做一份口供，要受害者說自己和李某是自願發生性關系，但受害人沒有更改陳述；羅建國於是轉向證人：「那就只有讓案發時在場的證人改證詞，說李某和受害人是男女朋友，證明那天晚上他們發生性關系是自願的。」

因關鍵證人翻證，同年5月3日，嘉禾縣檢察院以事實不清、證據不足為由，對李某作出不予批准逮捕的決定。

據稱，羅建國還被控利用職務便利，包庇涉嫌串通投標犯罪的嘉禾縣醫院院長黃某（現已判刑2年半），使其不被追訴。據悉，羅建國在了解黃某犯罪情況後，是私下告知黃某涉嫌犯罪，但他已幫忙隱瞞不被追究，要求黃某「感恩」，以後有事要幫忙。

2017年2月，嘉禾縣醫院計劃采購超高檔四維彩超等醫療設備。為拿銷售提成（佣金），羅建國多次出面與某公司代理商一起宴請黃某等人，並以握有黃某的犯罪線索要挾，要求醫院采購彩超項目上，必須確保一台這家公司的產品中標。最終，這家公司的彩超產品以248萬元人民幣的價格中標。

此外，羅建國還曾經以威脅抓人的方式給國企追討錢款，然而卻扣下大部分資金與人私吞。

今年7月23日，湖南省資興市法院對羅建國案作出一審判決：以羅建國犯徇私枉法罪、貪污罪、受賄罪、串通投標罪，數罪並罰，判處其有期徒刑5年，並處罰金21萬元。羅建國退繳的貪污所得贓款7萬元予以沒收；繼續追繳羅建國違法所得11萬元。

宣判後，羅建國不服，提出上訴。今年9月29日，湖南省郴州市中級法院二審駁回其上訴，維持原判。