應急管理部：1至9月全國7373萬人次受洪災　278人死亡失蹤

據應急管理部今日（7日）消息，該部會同多部門和單位，對2020年前3季度（1至9月）全國自然災害情況進行了會商分析。經核定，各種自然災害共造成1.3億人次受災，578人死亡失蹤。其中，洪災造成7373萬人次受災，278人死亡失蹤。

8月20日 三峽大壩首度開11孔洩洪（點圖放大）：

應急管理部稱，前3季度，中氣候年景總體偏差，洪澇災害偏重，地質災害、颱風、風雹、乾旱、地震、低溫冷凍、雪災和森林草原火災等均有不同程度發生。各種自然災害共造成1.3億人次受災，578人死亡失蹤，533.6萬人次緊急轉移安置；8.3萬間房屋倒塌，147.6萬間房屋不同程度損壞；農作物受災面積18997千公頃，其中絕收2555.4千公頃；直接經濟損失3135.5億元。

6月末，四川省涼山州冕寧縣受暴雨侵襲，致多人遇難（點圖放大）：

在洪澇災害方面，29個省份7373.7萬人次受災，較近5年同期均值上升19.1%。全國緊急轉移安置474.3萬人次，較近5年同期均值上升46.6%，為近年同期最多。直接經濟損失2198.6億元，較近5年同期均值上升27.6%。洪澇災害因災死亡失蹤人數278人，較近5年同期均值下降51.5%。倒塌房屋數量下降。洪澇災害造成7.2萬間房屋倒塌，較近5年同期均值下降57.4%。

8月17日，甘肅省隴南市文縣發生泥石流（點圖放大）：

此外，受持續強降雨影響，西南、中南、西北地區地質災害頻發多發。前3季度，全國共發生地質災害6297宗，主要以中小型為主，佔比98%，未發生單次造成10人以上死亡失蹤的地質災害事件。西南地區地質災害發生次數、因災死亡失蹤人數、直接經濟損失均最多，佔全國總數的5成以上。

（應急管理部）