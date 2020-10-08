內蒙古漢語授課風波｜官方開會部署下一步工作　要求反思教改風波

內蒙古自治區早前推出新政策，要求當地以蒙古語授課的學校，自秋天起改用漢語教授小學語文、小學道德與法治科、初中歷史科，結果引起民眾強烈反彈，有蒙古族民眾拒絕送孩子上學，並聚集上街抗議，不時爆發警民衝突。

10月7日，內蒙古自治區黨委常委會召開會議，研究部署下一步推廣工作，強調要深刻反思推行使用國家統編教材出現的問題，深入查找深層次的原因，總結經驗、吸取教訓、改進工作。