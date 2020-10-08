內蒙古漢語授課風波｜官方開會部署下一步工作　要求反思教改風波

撰文：彭琤琳
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內蒙古自治區早前推出新政策，要求當地以蒙古語授課的學校，自秋天起改用漢語教授小學語文、小學道德與法治科、初中歷史科，結果引起民眾強烈反彈，有蒙古族民眾拒絕送孩子上學，並聚集上街抗議，不時爆發警民衝突。
10月7日，內蒙古自治區黨委常委會召開會議，研究部署下一步推廣工作，強調要深刻反思推行使用國家統編教材出現的問題，深入查找深層次的原因，總結經驗、吸取教訓、改進工作。
內蒙古漢語授課風波一度惹出爭議。（資料圖片）
內蒙古自治區黨委書記、人大常委會主任石泰峰主持上述會議。會議強調，推行使用國家統編教材是推廣普及國家通用語言文字的重要措施，各級黨委、政府要切實加強組織領導和統籌協調，各有關部門要認真履行職責、搞好協作配合。同時也要繼續加強政策宣傳和輿論引導，深入細緻地做好群眾思想工作，要注重工作的方式方法，確保各級各類學校教育教學工作健康有序進行。
會議還指出，要深刻反思內蒙古自治區推行使用國家統編教材出現的問題，深入查找深層次的原因，總結經驗、吸取教訓、改進工作。加強系統謀劃、戰略謀劃，宣傳教育工作要找准切入點，細化具體舉措，實化工作載體，做到有形、有感、有效。
布小林到阿拉善盟額濟納旗蒙古族學校調研。（內蒙古日報社）
此外，內蒙古自治區黨委副書記、自治區主席布小林10月6日到阿拉善盟額濟納旗蒙古族學校，調研學校教育和推進國家統編教材使用情況。該校是額濟納旗唯一一所九年一貫制蒙古語授課全日制學校。
布小林強調，要做好推行國家統編教材工作，讓蒙古族孩子學好國家通用語言文字，增強為國家為社會奉獻的責任感、使命感。她要求教育部門、當地政府和蒙古族學校一定要精心做好工作，提供更加有力的保障，確保高質量推行國家統編教材使用工作。
（內蒙古新聞網）