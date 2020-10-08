內地國慶長假前7日旅遊收入逾4500億　共接待國內遊客6.18億人次

內地國慶中秋長假結束在即，據文化和旅遊部數據中心測算，周三（7日）當天全國共接待國內遊客4208.9萬人次，同比恢復82.6%；實現國內旅遊收入318.4億元（人民幣．下同），同比恢復78.1%。 全國在假期前7日共接待國內游客6.18億人次，同比恢復79.0%；實現國內旅遊收入4543.3億元，同比恢復69.9%。

主題樂園、生態旅遊、夜遊經濟等成為今次長假的市場新亮點，如江蘇西溪古鎮、陝​​西華清池、湖北黃鶴樓邊的多場文化展演、漢服巡遊等活動，令文化和旅遊得以更加融合發展。至於廣東、湖南、廣西等地也先後舉辦鄉村特色美食品鑑、採摘等活動，為當地農村居民和遊客帶來多元體驗感受。

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其中在年初成為新冠疫情重災區的湖北，當地大力發展夜遊經濟，推出的特色夜遊項目達19個。據省文化和旅遊廳統計，日均接待夜場遊客26萬餘人次。至於假期前7日納入全省假日旅遊監測的30家重點景區累計接待遊客207.11萬人次，實現綜合收入2.05億元。

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而在有「天府之國」美譽的四川，長假7天全省景區共接待遊客超2,000萬人次，門票收入近3億元，成績不俗。其中擁有秋日絕美的自然風光的九寨溝景區迎來旅遊小高峰，截至周三，長假期間共接待遊客132,658人，令今年以來該景區接待遊客突破百萬人次，累計接待1,017,858人次。

假期接近尾聲之際，返程客流增大。在疫情未平的情況下，文化和旅遊部提醒，安全防疫工作不能鬆懈，清潔消毒、健康監測管理等常態化精準防控措施仍需要嚴格落實。

（綜合報道）