「雙節」遊客逼爆景區　陝西明長城石磚全被刻字無一倖免

適逢中秋國慶「雙節」，很多內地民眾都選擇外出旅遊，但在遊玩過程中，隨手刻字、隨意踩踏等不文明行為給一些文物和景點造成不可挽回的損失。 內地媒體近日在明長城鎮北台采訪發現，建築主體上幾乎每一塊磚都被遊客刻字。專家提醒，假期出遊請杜絕刻字、踩踏等不文明行為。

鎮北台位於陝西省榆林市城北4公里的紅山頂上，建於明萬歷三十五年（1607年），是明代長城遺址中最為宏大、氣勢最為磅礡的建築物之一。鎮北台是明長城沿線現存最大的要塞之一，也是全國重點文物保護單位。

鎮北台呈方形，共4層，高30余米，佔地面積五千多平方米。記者在景區看到，每一層的牆體上都有遊客留下的刻字，內容主要是遊客名字和各種劃痕，有的還留下了刻字時的日期。尤其是在頂層的女牆和垛口上，幾乎每一塊磚都被刻了字，一眼看過去，幾乎找不到一塊完好的石磚。有的石磚上刻的名字不止一層，可以隱約看見層層覆蓋的兩三個名字。

工作人員表示，這些刻字很多在他們剛來這工作時就有了，現在這種行為雖說少了很多，但仍然屢禁不止。他們在景區各處都貼有「請勿亂刻亂畫」的標識牌，也在講解中勸說遊客不要在牆體上刻字，但鎮北台占地面積大，遊客很多，管理存在很大難度。

專家：刻痕沒辦法修復

陝西省榆林市長城學會會長段雲飛說，遊客留下的刻痕是沒辦法修復的。「尤其是像長城這樣占地面積很大的田野文物，一旦損毀，就是不可挽回的傷害。」

段雲飛說，對於這些珍貴文物，考古工作者和志願者都在千方百計地減緩自然造成的侵蝕，人為造成的破壞讓人痛心。希望每一位遊客對文物都能保持一顆敬畏之心和愛護之心，杜絕刻字、踩踏等不文明行為，文明出遊。

（新華社）