黃奇帆：美國若尋求在金融領域與中國脫鉤等同於「自殺」

中國國際經濟交流中心副理事長、前重慶市長黃奇帆近日再回應「中美脱鈎論」，並分析指出，中國在金融領域有「三個法寶」。

對於中美脱鈎言論，黃奇帆此前曾強調應丟掉幻想，準備鬥爭。（視覺中國）

10月9日，黃奇帆在「2020小企業大夢想高峰論壇」演講時表示，美國若尋求在金融領域與中國「脱鈎」，是「殺敵一千，自損兩千」，「等同於自殺」。

他分析稱，第一，資本項下沒有自由兑換。「始終謹慎謹慎再謹慎，沒有自由兑換就無法隨意衝擊中國」。第二，外資金融機構在中國的價值300萬億人民幣的金融資產中僅佔1.8%，「翻不了大浪」。第三，在中國運行金融業務，必須受中國憲法限制，否則「照樣處罰你」。

中美貿易戰以來，黃奇帆多次就中美脱鈎發表言論。9月18日，他在一場座談會上引用《孫子兵法》中的「先為不可勝，而後可勝」再次談起中美脱鈎，黃奇帆認為，要先把自己的薄弱環節表現出來，然後「消化」薄弱環節，再找準機會，打敗對手，要具體分析十大脱鈎內容，包括脱鈎後的衝擊、制勝的辦法。

在8月8日的一場峰會上，談到應對中美貿易摩擦與「脱鈎論」時，黃奇帆認為中國應該始終堅持4個原則：第一，丟掉幻想，準備鬥爭；第二，保持定力，增強信心；第三，守住底線，靈活應對；第四，抓住關鍵，補齊短板，做好自己的事。

同時，中國要認清五個趨勢：第一，全球化的總趨勢不會變，多極化的全球化正在孕育；第二，世界經濟向亞洲東移的趨勢不會變；第三，新一輪工業革命正在發生，有望拉動全球經濟走出衰退；第四，中國更深、更高層次的改革開放趨勢不會變；第五，在內循環為主體、雙向循環互動的格局推動下，中國經濟具有強大的增長潛力。