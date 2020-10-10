【NBA】央視停播一年後恢復轉播　內地網民意見兩極

因美國NBA球隊火箭總經理莫利（Daryl Morey）涉港言論風波，央視停播NBA比賽。時隔一年，中國央視總台發言人突然宣布正式復播NBA賽事，引發關注。

10月9日，央視發言人就NBA賽事直播答記者問時表示，籃球運動在中國有着廣泛的群眾基礎和球迷的收視需求，央視總台體育頻道於10月10日上午恢復播出NBA比賽是正常的轉播安排。

他還稱，「我們注意到NBA一段時間以來持續表達的善意，特別是今年初以來，NBA在支援中國人民抗擊新冠肺炎（COVID-19）疫情等方面做出了積極努力。」

目前在央視CCTV5體育台的節目表，已可見到10月10日早9時將轉播NBA總決賽第5戰，由熱火大戰湖人。

莫利曾發文回應涉港不當言論一事，卻沒有道歉的意思。（微博@秦武蔚）

央視於去年10月8日宣布暫停NBA賽事轉播。在此之前，美國NBA火箭隊經理莫利在Twitter發布 「為自由而戰，和香港站在一起」（Fight for freedom, Stand with Hongkong），引發內地網民不滿和憤怒，即使很快刪除貼文，也無法平息風波。NBA總裁肖華（Adam Silver）多次發聲，卻未明確就此事道歉。

外界認為，NBA一個賽季都沒有被央視直播，是在表達一種態度與立場。而此次央視突然宣布復播NBA賽事，也招來眾多網民批評的聲音。有網民稱，「莫利和肖華的言論做法事關中國主權，絕無半點回旋餘地，當初抵制的時候義正辭嚴，但現在央視復播反而沒有一句有說服力的說法，莫利肖華貌似也沒道歉，事實證明，網眾又充當了一次炮灰角色。 ​」

還有網民表示，「作為央視，象徵意義太強了，明顯央視這次失算了。雖然NBA在中國有很多粉絲，有相當的民意基礎，但如果真的想看，央視不播也有太多的途徑可以看。」

不過，亦有支持央視的聲音稱，「央視復播NBA，會推動籃球文化的發展。中國是一個改革開放的國家，在這樣的事情上，正是我們的大國風範。這樣的風範，是一種胸襟，也是一種態度。」