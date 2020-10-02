台藝人賴冠霖被批「歐陽娜娜翻版」　登台央視節目唱《龍的傳人》

兩岸演藝界近年不時捲入政治漩渦，繼歐陽娜娜日前在央視節目演唱《我的祖國》後，另一名台灣藝人賴冠霖亦因在周四（1日）晚登上央視《江山如畫——國慶音樂會》節目而受到爭議，有台媒更形容後者是「歐陽娜娜翻版」。

賴冠霖當晚登上該為慶祝新中國成立71周年獻禮的音樂會，並與其他藝人合唱《龍的傳人》。而在稍早央視的一段30多秒個人宣傳片段中，賴以「我是賴冠霖，我在中國台灣等你」開頭，然後介紹起台灣的小食，最後更稱「我在台灣省台北市，為2020江山如畫國慶音樂會打Call。」

賴冠霖的宣傳片隨即引起大陸網民關注，有網民稱讚他「三觀超正」，其「賴冠霖我在中國台灣等你」更登上微博熱搜榜。

事實上，今年只有19歲的賴冠霖已非第一次惹議，雖然近年轉往大陸發展，但過去他在韓國發展時，便已多次自我介紹來自中國台灣，亦曾在微博轉發五星紅旗宣布「我是護旗手」、發文稱「我也支持香港警察」等，更參與了新華社《我的祖國》的MV錄製。

歐陽娜娜日前在央視節目演唱《我的祖國》同樣在台灣引起爭議。（影片截圖）

而對於歐陽娜娜、張韶涵等台灣藝人參加「十一」晚會，大陸國台辦發言人馬曉光日前表示，積極支持台灣藝人參加兩岸影視交流活動等，民進黨當局動輒對與大陸交往的台灣民眾進行威脅恐嚇，只能說是欲加之罪何患無辭。

（綜合報道）