未過濾「不道德內容」　巴基斯坦宣布禁用TikTok

巴基斯坦電信管理局（PTA）10月9日發布公吿，宣布巴基斯坦將禁用TikTok應用，理由是收到社會各界「關於TikTok不道德及不雅內容的大量投訴」。

公吿稱，巴基斯坦電信局已「反覆要求」TikTok建立有效機制控制非法的「不道德內容」、遵從巴當局的指示，但該要求「沒能得到完全遵守」。巴基斯坦當局因此決定在國內禁用TikTok。

該部門表示，他們吿知TikTok，巴基斯坦監管部門願意開展合作。如果TikTok能夠建立一個令當局滿意的管理機制，他們將重新審視這一決定。

近年來，TikTok國際用戶數量猛增。（路透社）

但根據中國駐卡拉奇總領事館經濟商務處7月23日的新聞公吿，7月巴基斯坦曾就「不道德及不雅內容」向TikTok發出整改令，而TikTok在一天後作出回應。當時TikTok發言人就明確表示，已經遵照巴方要求刪除了370餘萬條涉嫌違規的內容，並強調將保護用戶免受不良內容的侵害，同時加強與巴方監管部門的溝通。

發言人還強調，維護安全積極的網絡環境是平台的首要任務，平台將採取多種技術手段，依據法律和社區規則對內容進行嚴格把關，同時採取刪除不良視頻、封停賬號等手段對違規行為進行處罰。同時平台還建立起一鍵舉報機制，允許用戶和監管方對涉嫌違規的內容進行舉報。

巴基斯坦是較為傳統的穆斯林國家，基於宗教的影響，對女性穿顯示身材的服裝等內容的接受程度有限。不僅是TikTok，巴基斯坦近期同樣以「大尺度」或「不道德」非法內容為由，禁用了包括Tinder、SayHi等多款國際社交應用。

巴基斯坦電信局發言人稱，他們此舉意在將這些應用的管理納入「道德和法律範疇」。

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近來，TikTok的國際業務頻繁受到打壓。此前，美國總統特朗普（Donald Trump）以「國家安全」為由，在8月份宣布了兩項行政令：美國政府在9月20日起禁止美國境內的應用商店提供TikTok和WeChat這兩款中國應用程序的下載及更新服務，11月12日起對TikTok應用程序全面禁止，除非TikTok美國業務完成交易。

9月19日，特朗普政府又宣布將9月20日的「封禁令」推遲到27日實施；9月23日，TikTok母公司、中國科技公司字節跳動向美國法院提交訴狀，要求法院叫停特朗普下達的「封禁令」；隨後，特朗普政府對字節跳動的請求表示反對。

但在9月27日，美國法院宣布推遲對TikTok的「封禁令」。美國商務部當日晚間回應稱， 將服從法院裁決結果，但仍將積極為這一禁令和國務卿的執行舉措進行辯護，使其免受法律挑戰。

美媒10月2日引述消息稱，TikTok與美國科技公司甲骨文（Oracle）交易的審批程序或延遲到11月3日美國大選之後。此外，英媒10月8日報道稱，由於擔心中國間諜可能會利用TikTok收集情報，因此英國軍方高層已禁止空軍特種部隊（SAS）的士兵使用TikTok。