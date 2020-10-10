華南理工教授王雨磊捲入性侵醜聞遭解聘　本人回應：考慮如何澄清

內地社交平台近日爆出廣州華南理工大學教授王雨磊涉嫌性侵學生的消息，同時配有疑似受害女生的呼叫求救錄音，引起社會輿論關注。

華南理工大學教授王雨磊。（微博@四川觀察）

10月9日晚，華南理工大學發布《關於解聘王雨磊的決定》稱，「學校收到關於王雨磊不當行為的舉報後，立即成立調查組展開調查。現已查實，王雨磊嚴重違背教師職業操守。10月9日，校長辦公會決定對王雨磊予以解聘。」

值得注意的是，校方回應沒有證實或證偽網絡傳言，只是稱「王雨磊嚴重違背教師職業操守」並「決定對王雨磊予以解聘」。內媒《紅星新聞》引述知情人士稱，王雨磊遭到學校解聘後，沒有被警方刑事拘留。

目前，華南理工疑似受害女生的求救錄音已被刪除。根據網傳消息顯示，該女孩在音頻裏說：「我求求你們了，幫我伸張正義，他強姦了很多人，同學，我求求你了，同學，我被強姦了，拍個照片幫我發個微博吧，姐姐們，你們不知道他是怎麼……」

10月10日上午，有網民在微博發文稱，「我也是該學院受害女生之一，我被華南理工大學校黨委常委、公共管理學院院長、博士生導師王郅強性侵害和猥褻過，上樑不正下樑歪，爛透了的一窩，請網友們幫我發聲，感謝這位勇敢的師妹站出來追究罪惡，承受的壓力和痛苦我都懂，愧疚和抱歉沒有及時說出來導致罪惡的猖獗！」該女子還在微博上鍊接了兩段音頻。

同日下午，公安部官方微博發文稱，對於王雨磊涉嫌性侵女學生的情況，公安機關已介入調查。就涉嫌「性侵女學生」傳聞，王雨磊回應稱，「謝謝關心！我一直在家，一切都好。我在考慮如何應對並向公眾澄清事實。」

王雨磊生於1988年，據華南理工大學官網顯示，他此前的身份是華南理工大學公共管理學院教授、國家治理研究中心主任。另據相關宣傳資料顯示，王雨磊2017年從知名期刊轉行進入高校擔任副教授，2018年便破格提升為正教授，當時他年僅30歲，是該校最年輕的正教授。