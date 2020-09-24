稱女生被性侵因「注重打扮、膽小懦弱」　中國美院新生手冊捱轟

中國美術學院的《新生安全手冊》近日引發極大爭議，該手冊在描述關於性侵害產生因素時，歸咎於女生的內在因素，包括「注重打扮」、「膽小懦弱」和「自我防範意識差」等。有網民指出，將性侵歸咎於受害者自身的因素很荒誕。 在惹來各方批評後，校方表示，已關注到相關情況，正在調查事件。

中國美術學院《新生安全知識手冊》將性侵害產生的因素歸咎於女生自身，引發爭議。（微博圖片）

《中國美術學院新生安全知識手冊》提到，性侵害產生的因素中，女生自身的內在因素包括注重打扮，一味追求物質享受；長相漂亮，處事輕浮；膽小懦弱，無力自衛；懷有隱私，讓人抓住把柄；少與外界交往，孤立無援，意志薄弱，難拒誘惑；自我防範意識差等。

該手冊內容在網絡曝光後隨即引來網民炮轟，不少人質疑為何全是女生的因素，而不涉及男性或施害者方面的因素？網民熱議：

「強姦犯呢？做錯事的不是強姦犯嗎？」 「可以教女孩們保守與自愛，為什麼不能教男孩們尊重與自制呢？」 「這不是變相鼓勵男的犯案？上面寫的清清楚楚，犯案全是女的的錯，男的都不用負責呢！」 「懷有隱私也有錯，搞笑嗎？」

中國美院保衛處相關負責人事後回應稱，該手冊只對內發布而不對外發布，是在處理相關案子過程中總結出來的，「並不是歧視女性，是善意的提醒。」該負責人又解釋，「長相漂亮，處事輕浮」不是說長相漂亮有問題，而是要看後面一句話「處事輕浮」。

對於外界的質疑為何不涉及男性或施害者方面的因素，上述相關負責人承認有不足，「可能我們在編書中沒有考慮到這一點，後續會在新生安全防範課程中展開說明。」

不過，有網民後來再爆料稱，該手冊是複製浙江高等教育學會高校保衛工作分會撰寫的《大學生安全知識讀本》。

據悉，上述知識讀本由浙江省高等教育學會高校保衛工作分會組織編寫，是內地普通高等院校安全教育教材。在提到性侵產生因素時，該知識讀本同樣指向「女生自身的內在因素」，與中國美院手冊說的「注重打扮」、「長相漂亮」、「膽小懦弱」等內容基本一致。

中國美院黨院辦一名工作人員周四（24日）表示，學校已關注到該情況，正在調查中。

中國美術學院校門。（VCG）

據介紹，中國美術學院成立於1928年，校本部位於浙江省杭州市，與中央美術學院、清華大學美術學院並稱中國三大考生淘汰率最高的美術學院。

（瀟湘晨報/澎湃新聞）