涉猥褻上海戲劇學院女畢業生　內地話劇名演員田蕤被批捕

曾獲得話劇界多項大獎的國家一級演員田蕤，近日被指涉嫌猥褻上海戲劇學院女畢業生。據當事人透露，田蕤目前已經被警方逮捕。 根據上海松江警方的通報，今年9月2日，松江公安分局曾接報一起強制猥褻案，經調查後於9月7日拘留43歲疑犯田某，檢察機關其後批准逮捕。

據介紹，田蕤是國家一級演員，曾獲得過第22屆上海白玉蘭戲劇表演藝術獎主角獎等獎項，現任上海話劇藝術中心導演、演員，曾在上海戲劇學院表演系任教，曾任上海師大客座教授。

田蕤是內地話劇表演藝術家。（資料圖片）

當事女畢業生A女士接受內媒採訪時透露，事發在今年8月31日，她的一位女性校友想請田蕤出演一個劇本，而她也從事相關行業，於是陪同校友一起去了田蕤家。

A女士表示，當日三人在田蕤家中吃晚飯。席間，校友在與田蕤討論劇本的事情，A女士不勝酒力，「喝多了就趴在桌子上睡了」。後來，A女士模糊記得，她被校友和田蕤扶到梳化上休息。她說：「不知道什麼時候，田老師突然出現在我面前，問我想不想簽公司、當演員，我說我沒有想過，然後突然的，一切就發生了。」

由於事發突然，A女士稱自己當時大腦一片空白，只是不斷流淚和本能地反抗。事發後田蕤在微信上問A女士：「你喜歡我嗎？」A女士帶著哭腔地說：「我和您那天才第一次見面，我對您怎麼可能有男女的喜歡？我那麼尊重您……」惟田蕤未有理會，反而在微信上給A女士提出多種職業規劃的選擇讓她挑選，但A女士表示拒絕。

據悉，田蕤還問過A女士：「你喜歡和我接吻嗎？」A女士則回答稱：「不知道。」田蕤說：「這也算是一種答案。」9月3日，A女士曾在微信回覆田蕤表示，「一閉上眼睛全是您趴在我身上的畫面，我哭醒好幾回，我已經失去睡眠了……我從那天晚上開始一直到現在，一次又一次的經歷著死亡……在我打這些字的時候我的整個身體都在發抖，我現在看到您聽到您聲音我就害怕……」

此後田蕤又對A女士說：「初次見面就搞成這樣，實在不知道該說點什麼……大家都喝了點酒，雖然沒喝多，但也也不是啥光彩的事，你要是同意，我們聊一聊。終會找到辦法的。」

上海市公安局松江分局已立案調查田蕤涉猥褻一案。（紅星新聞）

A女士稱，在話劇圈，田蕤是一線大腕和國家一級演員，在她心中是令人尊敬的前輩。案發後，A女士在朋友的陪同下選擇了報警。一份蓋有上海市公安局松江分局紅章的立案告知書顯示，案件經審查，認為符合刑事立案條件，已決定立案。

另據A女士出具的兩份上海市精神衛生中心的宗式抑鬱及焦慮自評量表報告顯示，目前她處於重度焦慮和重度抑鬱症狀。案件仍在調查中。

（紅星新聞／新京報）