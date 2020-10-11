【新冠肺炎】大連疾控中心發布緊急提醒：近期非必要勿前往青島

據山東青島市衛健委消息，當地今日（11日）新增3宗無症狀感染，初步判斷均屬青島市胸科醫院關聯病例。遼寧大連市疾控中心隨後發布緊急提醒，呼籲市民近期如非必要，不要前往青島。

中國新冠肺炎疫情得到有效控制，但仍不時有零星病例出現。（Reuters）

大連疾控中心今天發布緊急提醒，除了呼籲市民不要前往青島，也號召現居住大連市，且與青島市無症狀感染者行程軌跡有交集，特別是9月27日以來到過青島市胸科醫院、接觸過醫院病人、與上述人員有過接觸的人員、接觸過近期從青島市入境人員以及青島市市北區的市民，主動撥打大連市各級疾控中心諮詢熱線，主動向所在社區報備相關情況，可自行到醫療機構進行核酸檢測，並按相關防控措施執行。

此次是青島第二次爆出無症狀感染者。在連續一段時間本土零增長後，青島官方9月25日發布消息稱，9月24日對青島港大港公司「應檢盡檢」人員定期例行檢測中，先後發現2名裝卸工人感染新型冠狀病毒，屬無症狀感染者。

（綜合報道）