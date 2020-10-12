新冠肺炎｜青島增6宗確診及6宗無症狀感染　多地籲非必要勿赴青島

山東青島再次出現新冠肺炎確診病例。繼昨日通報新增3宗無症狀感染者後，青島市衛健委今早（12日）發布消息，經過排查，截至昨晚11時，共發現6宗確診病例及6宗無症狀感染者。

中國對新冠肺炎疫情防控取得成效，但仍有零星病例出現。（視覺中國）

專家組初步判斷，3宗無症狀感染者與青島市胸科醫院相關聯，該院部分獨立區域承擔着收治境外輸入感染者的任務，具體感染源正在進一步排查。

在隨後的排查中，共排查到密切接觸者和市胸科醫院所有在院患者及陪護人員377人，其中新增核酸檢測結果陽性9人，包括8名市胸科醫院在院患者及陪護人員、1名患者家屬，經專家組判定，其中4宗為確診病例、5宗為無症狀感染者。

截至11日晚11時，青島市共發現6宗確診病例，其中2宗為此前發布的無症狀感染者轉歸，6宗為無症狀感染者。而目前發現的所有確診病例和無症狀感染者，均與市胸科醫院高度關聯。自昨日（11日）起，青島市胸科醫院全部科室已停診。

據悉，山東省政府已調集檢測人員赴青島市提供支持。青島市第三人民醫院在11日對外張貼出公吿，稱因疫情防控需要，該院作為備用醫院啟用，門診急診全部停診。此外，無症狀感染者居住單元樓已封閉，小區周邊超市暫停營業。

青島市正大規模推進社區檢測。（資料圖片）

多地疾控呼籲如非必要勿往青島

此外，山東菏澤市，遼寧大連市、丹東市，吉林省白城市、樺甸市、公主嶺市，江西贛州市等內地多地相繼發布提醒，呼籲市民如非必要，近期不要前往青島市。

另外，青島市衛健委在今日的通報中稱，青島已排查密切接觸者的密切接觸者76人，已出結果34人，均為陰性；一般接觸者810人，已出結果485人，均為陰性。排查全市醫療機構工作人員、新住院患者和陪護人員143893人，全部完成採樣，已出結果114862人，全部為陰性。

通報指出，社區檢測正在加快推進，3天內對市南、市北、李滄、嶗山、城陽五區檢測全覆蓋，5天內對全市檢測全覆蓋，檢測結果將及時發布。

（綜合報道）