王毅：美「印太戰略」屬巨大安全隱患　相信各方會保持警惕

正在展開東南亞訪問的中國國務委員兼外長王毅，周二（13日）於吉隆坡與馬來西亞外長希山慕丁共同會見記者，期間提到美國所提出的「印太戰略」是巨大的安全隱患，他說，相信各方都會對此保持足夠的清醒和警惕。

王毅表示，東亞是當今世界最具發展活力的地區，其之所以成功便是因為堅持團結協作的亞洲價值觀，走多邊主義的正確道路等。而美國的印太戰略，事實上是以「美日印澳」四國機制為依托，企圖構建所謂印太版的新「北約」，其鼓吹的是早已過時的冷戰思維，推行的是集團對抗和地緣博弈，維護的是美國的主導地位和霸權體系。

王毅續稱，印太戰略違背了東亞合作中的互利共贏精神，衝擊以東盟為中心的區域合作架構，損害東亞和平與發展的前景，本身就是巨大的安全隱患，一旦強行推進不僅是歷史的倒退，也將是危險的開端。就南海問題，他指中方及東盟成員應共同努力，消除南海的「外部破壞」，並重申中方與東盟完全有能力、智慧及責任，維護南海的和平與安寧。

王毅強調，一個地區的前途命運應當由地區人民作主，東亞國家有權利奉行獨立自主的外交政策，中方亦堅定支持東盟在地區合作中的中心地位，堅定致力於東亞的和平穩定，並將繼續踐行親誠惠容的周邊外交理念等。

希山慕丁則表示，應透過區域對話和平解決南海爭議；又宣布中國承諾於2023年之前，購買170萬噸棕櫚油。

（綜合報道）