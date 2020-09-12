王毅批美干涉中國內政「手伸太長」：中國從不干涉美國內政

當地時間2020年9月11日，正在訪俄的中國國務委員兼外長王毅在莫斯科同俄羅斯外長拉夫羅夫共見記者。 王毅談及中美關係、中俄關係以及《全球數據安全倡議》相關問題。他表示，美國長期干涉中國內政，「管的太寬了，手伸的太長了」，又稱中俄不僅攜手抗擊新冠疫情，還都秉持客觀公正立場應對「政治病毒」。

王毅強調，中國從不干涉別國內政，當然也不會干涉美國內政，這是中國的外交傳統，也是中國人的處事方式，更是國際關係的基本準則，現在是中方要求美國不要干涉中國內政的時候。

王毅說，「中國全國人大從未討論制定過針對美國內部事務的議案，而美國國會卻三天兩頭出台針對中國內部事務的所謂各種議案。美國管的太寬了，手伸的太長了！我們奉勸美國一些人還是先把自己的事情管好，切實遵守國際關係準則，停止插手別國的內部事務。」

9月10日，中國國務委員兼外長王毅（右）在俄羅斯首都莫斯科同俄羅斯外長拉夫羅夫（中）、印度外長蘇傑生共同出席中俄印外長會晤及工作午餐。（新華社）

王毅談及中俄關係表示，在新冠肺炎疫情加速世界百年變局背景下，中俄新時代全面戰略夥伴關係展現出強大韌性，成為動盪不安的國際形勢中的重要穩定力量。

王毅說，中俄兩國元首保持著戰略溝通，雙方還開展了及時有效的抗疫合作。王毅又稱，面對比疫情更險惡的「政治病毒」，雙方秉持客觀公正立場，構築其任何謊言都攻不破的堡壘。

王毅還就中方提出《全球數據安全倡議》應詢談了有關看法。王毅表示，俄方重視中方倡議，歡迎中方的努力，實際上，中俄雙方一直在為維護數據和網路安全開展著多邊和雙邊合作，這一合作將會繼續。他說，前兩天中國-東盟年度外長會上，中國-東盟關係協調國菲律賓外長也代表東盟表示，中方提出的倡議反映了各國共同關切，東盟各國高度重視，願同中方加強全球數字治理、網絡安全合作。

王毅強調，我們相信，隨著時間推移，這一倡議一定會得到越來越多國家的認同和支持。中方願同所有持相同和相似立場的國家共同來推進這一進程。王毅說，國際上對這一倡議有些猜測評論，我願強調，中方的著眼點並不僅僅在於表明中國在數據安全方面的清白和坦蕩，而更多考慮的是，如何來切實維護全球資料和網路安全，真正堵住借網絡技術肆意監控別的國家，甚至侵害個人信息隱私的行為。

（外交部網站）