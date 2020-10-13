習近平在粵視察海軍陸戰隊　強調維護國家主權領土完整

國家主席、中共中央總書記習近平昨日（12日）起赴廣東考察調研，早前考察了潮州市廣濟橋、廣濟樓、牌坊街等地。 近來台海軍事形勢緊張，解放軍多次舉行軍演。央視今日（13日）報道指，習近平今日上午到海軍陸戰隊視察。習近平強調，海軍陸戰隊是兩棲精銳作戰力量，在維護國家主權安全和領土完整、維護國家海洋權益、維護國家海外利益方面肩負著重要職責。 習近平指，要貫徹新時代黨的強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，把握海軍陸戰隊建設管理和作戰運用特點規律，加快推進轉型建設，加快提升作戰能力，努力鍛造一支合成多能、快速反應、全域運用的精兵勁旅。

習近平13日上午到海軍陸戰隊視察。（央視）

央視的報道提到，「秋日的潮汕大地山水相襯，風景秀麗。上午10時40分許，習近平來到海軍陸戰隊機關。」習近平接見海軍陸戰隊旅以上部隊主官和機關處長以上領導幹部。習近平通過展板了解海軍陸戰隊基本情況。隨後，習近平觀看了反映部隊建設情況的多媒體片，並通過視頻察看相關任務分隊專項訓練情況。習近平對海軍陸戰隊調整組建以來建設發展和完成任務情況給予充分肯定。

習近平強調，要強化海軍陸戰隊建設戰略設計，同中國發展戰略、安全戰略、軍事戰略需求相適應，同國防和軍隊現代化戰略安排相適應，同全軍聯合作戰體系建設和海軍轉型建設要求相適應，把海軍陸戰隊建設的目標、方向、路徑、重點搞清楚，明確路線圖、施工圖。要加強重大理論和實踐問題研究，探索走開中國特色海軍陸戰隊建設路子。解放軍建設「十四五」規劃編制工作正在加緊進行，要立足當前、著眼長遠，認真研究解決突出矛盾和現實需求，通盤謀劃好海軍陸戰隊建設。

習近平指出，要把全部心思和精力放在備​​戰打仗上，保持高度戒備狀態。海軍陸戰隊遂行任務多樣，能力要求多元，要堅持以戰領訓，強化任務牽引，加強針對性、對抗性訓練，從難從嚴摔打和鍛煉部隊。要推動作戰理論、訓練模式、任務編組等方面創新，提高訓練水平和實戰能力。要加強所屬作戰力量、作戰單元、作戰要素融合集成，加強同其他軍兵種部隊協同配合，理順相關指揮關係、保障關係，深度融入聯合作戰體系。

習近平12日考察了潮州市廣濟橋、廣濟樓、牌坊街等地（點圖放大）：

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習近平強調，要堅持黨對軍隊絕對領導，加強黨的創新理論武裝，狠抓全面從嚴治黨、全面從嚴治軍，確保部隊絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠。要弘揚優良傳統，傳承紅色基因，打造海軍陸戰隊的特色兵種文化，培育一不怕苦、二不怕死的戰鬥精神，把部隊帶得虎虎生威。要嚴格部隊教育管理，保持部隊高度集中統一和安全穩定。要創新思路舉措，做好抓基層打基礎工作，鍛造過硬基層。要發展團結、友愛、和諧、純潔的內部關係，滿腔熱忱為官兵辦實事、解難事、做好事，把廣大官兵積極性、主動性、創造性充分激發出來。

習近平最後強調，當前疫情防控形勢仍有不確定性，要毫不放鬆抓好常態化疫情防控，多措並舉推進各項工作，把部隊建設不斷推向前進。

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解放軍廣東福建演練渡海登島