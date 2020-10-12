習近平現身潮州狀元坊與市民互動　籲抓住機會將潮州建設好

網傳短片顯示，今天（12日）下午，國家主席、中共中央總書記習近平現身廣東潮州街頭，並對市民對話。

網傳短片顯示，有市民向習近平問好，習近平則揮手回應，此後又手持麥克風與群眾互動。他表示，自己42年前曾經來過潮州，「我來的時候啊，這裡可能很多人都還不在（沒有出生）呢」。他說，當年他在潮州專門看過潮繡、陶瓷。

他稱，潮州是歷史文化名城，彌足珍貴，應該很好的研究、愛護這個城市，並修復好、建設好這個城市。他指，潮州文化是嶺南文化的組成部分，嶺南文化又是中華文化重要組成部分，都是中華文化的瑰寶。他還談到潮劇，「當時去看電影潮劇，好像有個名角叫姚璇秋。」

姚璇秋是廣東澄海人，1935年出生，是中國潮劇表演藝術家，工青衣，代表作有《荔鏡記》、《蘇六娘》等。

習近平又說，希望潮州父老鄉親抓住大好時機，乘勢而上，繼續把潮州建設好。他稱，黨中央關心人民生活，在接下來的時間裡，「在第二個一百年，即中華人民共和國建國一百週年時，相信再建設一個更加美麗富強的新中國。」

有網民指出，習近平現身之地是潮州老城區的狀元坊。

新華社早前報導指，深圳經濟特區建立40週年慶祝大會將於周三（14日）上午在深圳市舉行，國家主席習近平將出席大會並發表重要講話。

而港府此前表示，行政長官林鄭月娥今日下午將率領特區政府代表團前赴深圳，出席周三舉行的深圳經濟特區建立四十周年慶祝大會。代表團成員包括財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、政制及內地事務局局長曾國衞、創新及科技局局長薛永恒及行政長官辦公室主任陳國基。